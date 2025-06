CRIME

Ataque a tiros em bar deixa dois mortos e três feridos na Bahia; veja vídeo

Suspeitos chegaram atirando na frente do estabelecimento comercial

Publicado em 27 de junho de 2025 às 07:39

Suspeitos atiraram em vítimas da frente do bar Crédito: Reprodução

Dois homens foram mortos e três ficaram feridos em um ataque a tiros que assustou moradores de Xique-Xique, no interior da Bahia, na noite de quinta-feira (26). As mortes aconteceram em um ataque feito em um bar, no bairro Ponta da Ilha, por homens encapuzados, que chegaram na frente do estabelecimento e atiraram contra todos que estavam no local. >

O crime foi registrado por câmeras de segurança do local e é possível ver três homens descendo de um veículo que parou a pouco metro do Bar do Genivaldo, como é conhecido o alvo do ataque. Os três chegam correndo no local e começam os disparos. Dois estavam em posse de pistolas e o terceiro parece usar uma arma de grosso calibre no crime.>

De acordo com fontes policiais, os dois mortos na ação criminosa foram identificados como Genivaldo Oliveira Damasceno, de 47 anos, que seria o dono do bar alvo do ataque e Uilson Nunes Pereira, de 46. Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou ainda que há a informação de que uma quarta pessoa também foi ferida pelos disparos. >

Após disparar, sem entrar no bar, os suspeitos correm para o veículo e fogem às pressas. As imagens da câmera de segurança ainda mostram as vítimas caindo ao chão com os disparos. Não há detalhes sobre a motivação do crime, mas o estabelecimento é conhecido na cidade por ter jogos de sinuca e baralho com apostas em dinheiro. >

O caso foi registrado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), através do 7º Batalhão (BPM). “Ao chegarem, os militares constataram o fato e realizaram buscas em toda a região, mas nenhum suspeito foi encontrado. As vítimas foram socorridas pelo Samu para uma unidade de saúde”, informou a corporação em nota.>