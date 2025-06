CRIME

Homem é morto a tiros em construção de centro de treinamento de time baiano

Vítima foi identificada como Evandro Silva de Araújo

Wendel de Novais

Publicado em 27 de junho de 2025 às 08:20

Evandro Silva de Araújo, de 39 anos, foi morto a tiros no local de trabalho Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Evandro Silva de Araújo, de 39 anos, foi morto a tiros no local de trabalho em Juazeiro, na região norte da Bahia. O caso foi registrado na quarta-feira (25), em um canteiro de obras da construção do Centro de Treinamento da Juazeirense, time da primeira divisão do campeonato baiano. >

De acordo com informações iniciais, Evandro era funcionário de uma empresa terceirizada que está executando a obra nas imediações do Porto Fluvial. No momento do serviço, no entanto, dois homens chegaram em uma moto e o que estava na garupa atirou na vítima.>

Evandro, que não tem passagem pela polícia e é descrito como um homem religioso de acordo com fontes, estava na companhia de um dos seus quatro filhos no local. O jovem, inclusive, entrou em desespero após os suspeitos atirarem e fugirem do local de forma rápida.>

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 73ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados, mas encontraram Evandro sem sinais vitais. O local foi isolado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para perícia e remoção do corpo da vítima do local. >