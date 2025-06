DUPLO HOMICÍDIO

Tribunal do crime: irmãos são executados na porta de casa por facção em Salvador

Vítimas foram identificadas como Ezequiel e Adenilson

Wendel de Novais

Publicado em 27 de junho de 2025 às 07:55

Crime foi registrado em localidade conhecida como Escadaria Crédito: Reprodução

Dois irmãos viraram vítimas do Tribunal do Crime em Salvador, na tarde quinta-feira (26), no bairro de Sussuarana Nova, nas proximidades da Avenida Gal Costa. Os dois foram identificados como Ezequiel Xavier Marques, 29 anos, e Adenilson Xavier Marques, de 35, e foram surpreendidos na porta de casa, em uma localidade conhecida como Escadaria. >

De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, a região tem atuação da facção Bonde do Maluco (BDM) no tráfico de drogas e traficantes do grupo teriam executado as vítimas. “Os executores seriam traficantes da área que surpreenderam os dois e dispararam diversas vezes. Chegou informação de que as vítimas teriam cometido um roubo dias antes, mas isso precisa ser confirmado”, conta o policial, que pede para não ser identificado.>

O caso foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Em nota, a corporação informou que agentes da 48ª Companhia Independente foram acionados por causa do crime. Ao chegarem, no entanto, os militares constataram as mortes e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >