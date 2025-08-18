SELEÇÃO

Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção

Benefícios incluem seguro de vida e assistência médica e odontológica

Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 23:18

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de técnico em Manutenção. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para realizar a inscrição pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Os candidatos precisam ter curso técnico completo em Edificações, Mecânica, Eletromecânica ou áreas correlatas, além de sólida experiência (preferencialmente acima de 10 anos) na manutenção de via permanente, com atuação direta em campo. É imprescindível ter vivência comprovada na interpretação de desgaste roda-trilho, análise de falhas e planejamento de substituição de trilhos bem como experiência na liderança técnica de equipes operacionais.

A função também exige conhecimento em operação de caminhão esmerilhador ou equipamentos similares de retificação, interpretação de desenhos técnicos, normas da ABNT e especificações de manutenção ferroviária, além de domínio nos processos de esmerilhamento, retificação de trilhos, soldagem aluminotérmica e medições de bitola e perfil.

O candidato deve ainda estar familiarizado com ferramentas de medição, como calibradores de desgaste, perfilômetros, medidores de bitola e dureza, entre outros. Possuir carteira de habilitação em uma das categorias B ou D e disponibilidade para atuar em escala noturna são diferenciais de quem busca a vaga.