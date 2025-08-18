Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô Bahia abre inscrições para vagas na área de manutenção

Benefícios incluem seguro de vida e assistência médica e odontológica

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 23:18

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para vagas de técnico em Manutenção. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para realizar a inscrição pelo site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Os candidatos precisam ter curso técnico completo em Edificações, Mecânica, Eletromecânica ou áreas correlatas, além de sólida experiência (preferencialmente acima de 10 anos) na manutenção de via permanente, com atuação direta em campo. É imprescindível ter vivência comprovada na interpretação de desgaste roda-trilho, análise de falhas e planejamento de substituição de trilhos bem como experiência na liderança técnica de equipes operacionais.

A função também exige conhecimento em operação de caminhão esmerilhador ou equipamentos similares de retificação, interpretação de desenhos técnicos, normas da ABNT e especificações de manutenção ferroviária, além de domínio nos processos de esmerilhamento, retificação de trilhos, soldagem aluminotérmica e medições de bitola e perfil.

O candidato deve ainda estar familiarizado com ferramentas de medição, como calibradores de desgaste, perfilômetros, medidores de bitola e dureza, entre outros. Possuir carteira de habilitação em uma das categorias B ou D e disponibilidade para atuar em escala noturna são diferenciais de quem busca a vaga.

Quem for selecionado vai receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros benefícios.

Mais recentes

Imagem - Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho
Imagem - Semana do Cinema volta com ingressos a R$ 10; confira

Semana do Cinema volta com ingressos a R$ 10; confira
Imagem - Ex-goleiro Aranha participa de evento em Salvador sobre discriminação nos estádios; saiba quando

Ex-goleiro Aranha participa de evento em Salvador sobre discriminação nos estádios; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e emociona
01

Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e emociona

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
02

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal
04

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal