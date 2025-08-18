LAZER

Semana do Cinema volta com ingressos a R$ 10; confira

Promoção é válida para todas as sessões e horários, exceto pré-estreias e exibições especiais

Tharsila Prates

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:52

Sala de cinema em Salvador Crédito: Nara Gentil/ Arquivo CORREIO

Depois de levar 2,7 milhões de pessoas às salas de cinema no país em fevereiro, a Semana do Cinema estará de volta no dia 28 de agosto. O público poderá, até o dia 3 de setembro, assistir aos principais filmes em cartaz por apenas R$ 10, em cinemas participantes de todo o Brasil.

A promoção é válida para todas as sessões e horários, exceto pré-estreias e exibições especiais. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o portal do seu cinema favorito.

A campanha inclui títulos nacionais e internacionais. Participam da ação redes como Cinemark, Cinesystem, UCI e Kinoplex. Entre os filmes em cartaz estão A Hora do Mal, Ladrões, Faça Ela Voltar, Amores Materialistas, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e Interestelar.

Além dos ingressos a R$ 10, haverá promoção de pipoca e refrigerante.

A campanha é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência.