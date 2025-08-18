SEMINÁRIO

Ex-goleiro Aranha participa de evento em Salvador sobre discriminação nos estádios; saiba quando

As inscrições para participar do projeto são gratuitas

Monique Lobo

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:47

Ex-goleiro Aranha Crédito: Reprodução

O seminário “Racismo no Futebol – O Combate à Discriminação nos Estádios”, que acontece no dia 22 de agosto, das 8h às 18h, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), está com inscrições abertas. O evento, vai receber entre os palestrantes o ex-goleiro Aranha, que atuou em times como Palmeiras, Santos, Ponte Preta e Atlético Mineiro.

Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o seminário tem o objetivo de ampliar o debate institucional sobre a discriminação dos estádios. Aranha, inclusive, já foi vítima de um episódio que ganhou repercussão nacional quando defendia o Santos, em uma partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, em agosto de 2014. Na ocasião, o time gaúcho foi eliminado da Copa do Brasil devido aos insultos racistas proferidos por seus torcedores nas arquibancadas.

A inscrição para participar do evento é gratuita e aberta ao público, feita pelo sistema SIEC da Unicorp-TJBA. Há 100 vagas presenciais e acesso irrestrito à transmissão on-line no canal do Poder Judiciário do Estado da Bahia no YouTube. Os participantes receberão certificado.

Também estarão presentes o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Teixeira; o ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do CNJ, Caputo Bastos, coordenador do Grupo Paz nas Arenas; o presidente do Esporte Clube Bahia, Émerson Ferreti; o empresário Guilherme Bellintani, ex-Presidente do Bahia; o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Nilton Almeida; a ex-zagueira Viola, multicampeã pelo time feminino do São Francisco; a árbitra assistente Daniella Coutinho Pinto, integrante do quadro da FIFA; entre outros.

A programação inclui quatro painéis temáticos com os seguintes temas: Sistema Judicial no Enfrentamento ao Racismo; A Justiça Desportiva no Combate à Discriminação; Sociedade Civil, Clubes de Futebol e Árbitros no Enfrentamento ao Racismo; e Vítimas de Discriminação, Combate à Homofobia e Justiça Restaurativa.

“Nós preparamos um evento significativo, com a participação de dirigentes esportivos, de integrantes dos tribunais de justiça esportiva, jogadores de futebol que foram discriminados, integrantes do corpo de arbitragem e profissionais do direito. O evento se propõe a colher propostas, sugestões, projetos inovadores”, destaca o desembargador Lidivaldo Reaiche, Presidente da Comissão Permanente de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos (CIDIS/TJBA).

