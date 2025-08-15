SE INSCREVA AGORA

Evento gratuito em Salvador debate produtividade e inovação: Agenda Bahia 2025

Agenda Bahia reúne líderes e especialistas para discutir caminhos que impulsionem a Bahia até 2030.

Jorge Gauthier

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:03

Agenda Bahia Crédito: divulgação

A 16ª edição do Agenda Bahia será realizada na próxima quarta-feira (20), das 8h30 às 13h30, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. Com inscrições gratuitas e emissão de certificado, o evento, promovido pelo Jornal CORREIO, vai debater produtividade, inovação e ambiente de negócios para que a Bahia alcance um salto competitivo até 2030.

O tema deste ano é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, reunindo empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos para propor soluções concretas para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“Chegar à 16ª edição reafirma a importância do Agenda Bahia como um espaço de construção coletiva para os desafios do presente e do futuro. É um fórum de ideias e conexões que fortalece o papel do CORREIO como agente de transformação da sociedade baiana”, destaca Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO.

Para Isaac Edington, curador do evento e presidente da Saltur, o encontro é um chamado à ação diante de rápidas transformações tecnológicas:

“Ao colocarmos o foco em produtividade, inovação e fortalecimento do ambiente de negócios, queremos inspirar lideranças e empreendedores a destravarem agora os caminhos para uma Bahia mais competitiva até 2030. O futuro não pode mais esperar — ele começa com as decisões que tomamos hoje.”

Eixos temáticos do Agenda Bahia 2025

Debate sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas, conectando territórios à inovação, logística e mercado. Participam: Pedro Lima Neto (Banco do Nordeste), Caio Zanardo (Veracel Celulose), Fábio Santos (Braskem) e Jorge Khoury (Sebrae Bahia), com mediação de Donaldson Gomes (CORREIO).

Discussão sobre requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e novas competências exigidas pela economia atual. Palestra de Fabio Duarte (Community Creators Academy) e painel com Cleber Paradela (DM9) e Marcelo Sena (Mosello Advocacia), mediado por Isaac Edington.

Exemplos práticos de inovação e crescimento empresarial, com foco em qualificação de equipes, investimentos em tecnologia e gestão alinhada à Agenda 2030. Palestras de Marília Zanoli (Kimberly Clark Brazil) e Rosane Santos (Samarco, online). Painel com Daniel Carvalho (DCC Energy) e mediação de Donaldson Gomes.

Desde 2010, o Agenda Bahia promove debates sobre o futuro da Bahia, abordando temas como competitividade, sustentabilidade, economia e transformação digital. Entre os destaques passados: “Olhando 10 anos à frente” (2010), “Competitividade” (2015), “No futuro, humanize-se” (2018), “Dados da gente” (2020) e “Conectados” (2023).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Mais informações aqui

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep, Salvador (BA)