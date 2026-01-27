Super Abre Alas! Pré-Carnaval em Salvador terá Saulo e Filhos de Jorge

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:57
O Carnaval de Salvador já bate na porta, e começa a esquentar o clima em Salvador, com a sexta edição da festa Abre Alas, que está marcada para o dia 11 de fevereiro, na Área Verde do Othon, em Ondina.
O evento privado acontece na quarta-feira pré-Carnaval na capital baiana, terá shows de Saulo, com um repertório de sucessos que atravessam gerações, além de Filhos de Jorge, e Samba de Dom.
Saulo no Parque da Cidade, domingo (5)
Idealizado pela AMB Business, de Aldo Benevides, o Abre Alas está com as últimas entradas à venda pelo site da Ticketmaster, com valor do terceiro lote, por R$ 240.
“A proposta é oferecer ao público música, emoção e boas vibrações, reafirmando o evento como porta de entrada para o Carnaval de Salvador”, afirmou Aldo Benevides em entrevista ao Alô Alô Bahia.