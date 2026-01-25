Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veveta ‘broca’ no Festival de Verão e antecipa o Carnaval

Ivete Sangalo aposta em “Vampirinha”, mistura hits e leva o público ao delírio no primeiro dia do evento

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:32

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

Desculpa aí o clichê, mas “já é Carnaval, cidade”. Foi nesse clima que Ivete Sangalo abriu sua apresentação no Festival de Verão 2026, ao som de “Vampirinha”, aposta da cantora para o hit da maior festa de rua do planeta. Presente em todas as 26 edições do evento, “Mainha” surgiu com figurino de vampira sexy e levou ao palco — e para a plateia — aquela fuleragem carnavalesca que a gente gosta.

“Não há dúvida. É música de Carnaval. A letra é divertida, dançante, não tem erro”, afirmou a funcionária pública Tatiana Freitas, tentando acompanhar, do seu jeito desengonçado, os bailarinos de Ivete. “O importante é se divertir e ser feliz. Até o Carnaval faço um intensivão e aprendo”, disse, rindo de si mesma.

Primeiro dia de Festival de Verão

Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Festival de Verão 2026 por Reprodução/Instagram @festivalverao
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por LUCAS LEAWRY/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio /CORREIO
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Márcio Victor participou do primeiro dia do FV com Rachel Reis por Lucas Leawry/Divulgação
Rachel Reis se apresenta no Festival de Verão 2026 por Reprodução
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso faz passagem de som para o Festival de Verão 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Caetano Veloso se apresenta do FV 2026 por Reprodução/Multishow
Regina Casé (atriz) e Zé Ricardo (diretor artístico do Festival de Verão) por Walter Guedes/Divulgação
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Carlinhos Brown faz passagem de som para o Festival de Verão por Arisson Marinho/CORREIO
Marcelo Brito e Zé Ricardo por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Joyce Pascowtich por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Serrado por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Flavinho Santos por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Tarciana Medeiros por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Malu Barretto por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lore Improta por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Fabrício Boliveira por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Gabi Lopes e Maicon Rodrigues por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Caetano Veloso se apresenta no Festival de Verão 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Bruno Wendel/CORREIO
Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos por Bruno Wendel/CORREIO
Confira os famosos presentes no primeiro por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Taís Araújo - Atriz por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Lucas Leto - Ator por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Gizelly Bicalho - Ex-BBB e influenciadora por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Nicole Bahls - Modelo e apresentadora por Walter Guedes/Divulgação
Mariana Ximenes - Atriz por Walter Guedes/Divulgação
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Débora Nascimento - Atriz por Alô Alô Bahia
1 de 58
Ivete Sangalo se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

Quarta atração da noite deste sábado (24), primeiro dia da festa no Wet Eventos, na Avenida Paralela, Ivete mostrou mais uma vez que sabe como ninguém criar essa conexão imediata com os fãs. Desde o lançamento no Réveillon, durante o Festival Virada Salvador, “Vampirinha” já dava sinais de que estava no caminho certo: duplo sentido, humor, sensualidade e vampiras soltas pela noite — combinação perfeita para pegar fácil nos blocos e fora deles.

Depois, Veveta emendou uma sequência de sucessos. Vieram hits mais recentes, como “Macetando”, eleita a música mais cantada e dançada do Carnaval de 2024, e “Tempo de Alegria”, além de clássicos da época da Banda Eva, como “Alô Paixão”, “Me Abraça”, “Beleza Rara” e “De Ladinho”, provocando uma nostalgia gostosa no público.

“Pulei muito atrás dela no Bloco Eva. Hoje, casada e com filhos, não dá mais. Mas estar aqui e ouvir essas músicas traz à memória meus antigos carnavais”, contou a advogada Ana Clara Barreto.

E falando na maior festa do planeta, falta menos de um mês para o Carnaval. Já dá pra sentir no ar o cheiro do glitter, muito beijo na boca e vampiras à solta — “com uns toquinhos de roupa, descendo com dedinho na boca”.

Gerações

O Festival de Verão Salvador começou mostrando que música não tem idade. Na plateia, gerações diferentes dividiram o mesmo espaço, a mesma empolgação e o mesmo refrão. No palco, veteranos e artistas mais jovens tornaram essa mistura ainda mais intensa.

Caetano Veloso, de 83 anos, e Ney Matogrosso, de 84, com carreiras que atravessam décadas, dividiram os holofotes com a nova MPB, representada por Rachel Reis, e com a energia de Márcio Victor.

“Sou da época em que o Festival era no Parque de Exposições. Hoje vim com minha filha, que veio ver Rachel Reis e João Gomes. Eu adoro Caetano e Ney. Então está tudo em casa”, disse o bancário Jorge Augusto, ao lado da filha Ana Paula, de 18 anos.

Os irmãos Freire também marcaram presença. “Achei Rachel muito boa. Amei Ney e estou ansiosa por Caetano e Ivete, meus ídolos”, contou o autônomo Milton Freire. “Festivais assim têm que acontecer sempre”, completou Andreia Freire, vestida com uma mistura de vampira e diabinha. “Tudo isso por Veveta”, brincou.

A noite começou com Rachel Reis, que recebeu Márcio Victor no palco. Depois vieram Ney Matogrosso, Caetano Veloso e, em seguida, o axé de Ivete Sangalo. O projeto “Dominguinho”, com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho, vencedor do Grammy Latino, celebrou a música nordestina e o forró tradicional. O encerramento ficou por conta do mestre Carlinhos Brown.

Além dos shows, o público encontrou uma estrutura completa no Wet Eventos, com lanchonetes, bares, áreas de alimentação e pontos de descanso. Os camarotes garantiram visão privilegiada, serviços exclusivos e mais conforto. O primeiro dia do Festival de Verão foi do jeito que Salvador gosta: diverso, intenso e cheio de encontros.

Leia mais

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Imagem - 'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

Imagem - Festival de Verão mostra que a música não tem idade

Festival de Verão mostra que a música não tem idade

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador
Imagem - Mineiro desaparecido há 8 anos em BH é encontrado no interior da Bahia

Mineiro desaparecido há 8 anos em BH é encontrado no interior da Bahia
Imagem - Saiba 7 exercícios para fazer em casa e cuidar da saúde

Saiba 7 exercícios para fazer em casa e cuidar da saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro
03

Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo