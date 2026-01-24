Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival de Verão mostra que a música não tem idade

Veteranos e novos talentos dividem o palco e o público na abertura do evento em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:23

Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos
Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O Festival de Verão Salvador 2026 começou mostrando que a música não tem idade — e que diferentes gerações podem dividir o mesmo espaço, a mesma plateia e a mesma empolgação. No público, fãs que cresceram ouvindo clássicos se misturam aos mais jovens, enquanto no palco estreantes e veteranos tornam essa mistura de ritmos ainda mais prazerosa e intensa.

No palco do Wet Eventos, na Avenida Paralela, Caetano Veloso, 83 anos, e Ney Matogrosso, 84, ambos com carreiras que atravessam décadas, dividiram os holofotes com a nova MPB, representada por Rachel Reis, e com a explosão de energia de Márcio Victor.

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
Ney Matogrosso é o segundo a se apresentar no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação
1 de 5
Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 por Lucas Leawry/Divulgação

“Eu sou da época de quanto o Festival era no Parque de Exposições. E, hoje, vim acompanhado da minha filha, que veio pra ver Rachel Reis e João Gomes. Eu também adoro Caetano e Ney Matogrosso. Então, tá tudo em casa”, declara o bancário Jorge Augusto, ao lado de sua filha Ana Paula, de 18.

Os irmãos Freire também marcaram presença no FV 2026. “Achei a Rachel muito boa. Amei Ney e estou ansiosa por Caetano e Ivete, meus ídolos”, contou o autônomo Milton Freire.

Leia mais

Imagem - Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão

Imagem - 'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

'Responsabilidade grande', diz Rachel Reis antes de estreia no Festival de Verão

“Festivais assim têm que acontecer sempre”, completou Andreia Freire, vestida com uma mistura de vampira e diabinha. “Tudo isso pra Veveta”, disse a fã de Ivete Sangalo.

Rachel Reis abre o Festival de Verão 2026

Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO
Cantora de 28 anos embalou o público com músicas autorais e releituras por Yan Inácio /CORREIO
Márcio Victor fez participação no final do shows por Bruno Wendel/CORREIO
Juntos, os artistas cantaram Apavoro, música lançada em 2025 por Bruno Wendel/CORREIO
1 de 4
Show de Rachel Reis abre Festival de Verão Salvador 2026 por Yan Inácio/CORREIO

Também se apresentam neste sábado (24): Ivete Sangalo, “Dominguinho” (João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho) e Carlinhos Brown. As atrações se dividem nos dois palcos da festa, para garantir agilidade durante os intervalos.

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'

Ivete Sangalo dá beijo em Caetano Veloso e se declara: 'Mordo esse pescoço há muitos anos'
Imagem - Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026

Veja os melhores momentos do show de Caetano Veloso no Festival de Verão 2026
Imagem - Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

Veja os famosos que curtem a primeira noite do Festival de Verão 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora
01

Hoje (24 de janeiro) marca um novo ciclo de independência para 4 signos; os resultados aparecem agora

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente
03

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
04

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador