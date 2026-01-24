SALVADOR

Festival de Verão mostra que a música não tem idade

Veteranos e novos talentos dividem o palco e o público na abertura do evento em Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 22:23

Primeira noite do FV 2026 reúne milhares de pessoas no Wet Eventos Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O Festival de Verão Salvador 2026 começou mostrando que a música não tem idade — e que diferentes gerações podem dividir o mesmo espaço, a mesma plateia e a mesma empolgação. No público, fãs que cresceram ouvindo clássicos se misturam aos mais jovens, enquanto no palco estreantes e veteranos tornam essa mistura de ritmos ainda mais prazerosa e intensa.

No palco do Wet Eventos, na Avenida Paralela, Caetano Veloso, 83 anos, e Ney Matogrosso, 84, ambos com carreiras que atravessam décadas, dividiram os holofotes com a nova MPB, representada por Rachel Reis, e com a explosão de energia de Márcio Victor.

Ney Matogrosso se apresenta no FV 2026 1 de 5

“Eu sou da época de quanto o Festival era no Parque de Exposições. E, hoje, vim acompanhado da minha filha, que veio pra ver Rachel Reis e João Gomes. Eu também adoro Caetano e Ney Matogrosso. Então, tá tudo em casa”, declara o bancário Jorge Augusto, ao lado de sua filha Ana Paula, de 18.

Os irmãos Freire também marcaram presença no FV 2026. “Achei a Rachel muito boa. Amei Ney e estou ansiosa por Caetano e Ivete, meus ídolos”, contou o autônomo Milton Freire.

“Festivais assim têm que acontecer sempre”, completou Andreia Freire, vestida com uma mistura de vampira e diabinha. “Tudo isso pra Veveta”, disse a fã de Ivete Sangalo.

Rachel Reis abre o Festival de Verão 2026 1 de 4