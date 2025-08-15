Acesse sua conta
Evento abre inscrições para artistas de Feira de Santana se apresentarem; veja como participar

Com prazo até o dia 26 de agosto, a convocatória é aberta para artistas e grupos que atuam em diversos gêneros artísticos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:26

Aberto das Artes abre inscrições para artistas de Feira de Santana
Aberto das Artes abre inscrições para artistas de Feira de Santana Crédito: Anderson Moreira/Divulgação

O Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs) está com inscrições abertas para o Aberto das Artes 2025, edição especial que comemora os 30 anos da instituição. Artistas de Feira de Santana e região podem inscrever suas propostas até o dia 26 de agosto, exclusivamente por meio de formulário online. O evento acontece no dia 19 de setembro.

Realizado anualmente desde 2007 para comemorar o aniversário do Cuca, o Aberto das Artes propõe uma ocupação cultural intensa e democrática. Durante todo um dia, os mais variados espaços do centro — como o teatro italiano, o teatro de arena, o museu, a galeria de arte, salas e o pátio — se transformam em palcos para apresentações de música, dança, teatro, literatura, artes plásticas, cinema e outras manifestações. Além da estrutura física, o evento também disponibiliza recursos técnicos de som e iluminação para as apresentações.

Como participar?

Artistas interessados em integrar a programação do Aberto das Artes 2025 devem ficar atentos ao prazo e ao formato da inscrição. As propostas devem ser submetidas até o dia 26 de agosto. As inscrições são realizadas exclusivamente através de um formulário online, disponível no site oficial do centro: cuca.uefs.br/aberto-do-cuca.

Quem pode se inscrever?

A seleção busca contemplar tanto artistas renomados quanto iniciantes. A convocatória é aberta para artistas e grupos que atuam em diversos gêneros artísticos, como:

  • Música 
  • Artes Plásticas 
  • Literatura 
  • Dança 
  • Cinema 
  • Teatro

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

