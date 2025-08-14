Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer ir ao cinema em Feira de Santana? Veja preços e como pagar menos

Orient Cinemas, no Boulevard Shopping, e o Cinesercla, no Shopping Avenida são as opções dos feirenses

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:00

O cinema oferece diferentes estímulos sensoriais (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Feira de Santana tem duas grandes redes  Crédito: Shutterstock

Ir ao cinema é uma das atividades de lazer preferidas do feirense, mas os preços podem variar bastante a depender do dia, do filme e da sala escolhida. Em Feira de Santana, duas grandes redes dominam o circuito exibidor, localizadas nos principais shoppings da cidade. Para ajudar na escolha, o CORREIO mapeou os preços e as promoções do Orient Cinemas, no Boulevard Shopping, e do Cinesercla, no Shopping Avenida, e mostra qual a opção mais em conta para cada dia da semana.

Leia mais

Imagem - Empregos Feira de Santana: SineBahia oferece 41 novas vagas nesta terça-feira (12)

Empregos Feira de Santana: SineBahia oferece 41 novas vagas nesta terça-feira (12)

Imagem - Blogueiras trocam socos em restaurante de luxo em Feira de Santana; veja vídeo

Blogueiras trocam socos em restaurante de luxo em Feira de Santana; veja vídeo

Imagem - Agência histórica do Itaú com 18 mil clientes anuncia fechamento em Feira de Santana

Agência histórica do Itaú com 18 mil clientes anuncia fechamento em Feira de Santana

Orient Cinemas (Boulevard Shopping): a opção mais barata no início da semana

Localizado no Boulevard Shopping, o Orient Cinemas se destaca por ter os preços mais acessíveis da cidade, especialmente no início da semana. A grande atração de preços acontece na quarta-feira, dia em que todos os espectadores pagam um valor único de R$ 10 para qualquer sessão 2D.

Confira a tabela de preços (salas 2D):

  • Segunda e Terça-feira: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)
  • Quarta-feira: R$ 10 (preço único promocional)
  • Quinta e Sexta-feira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
  • Sábado, Domingo e Feriados: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia)

Cinemas de Feira de Santana

Orient Cinemas (Boulevard Shopping) por Jorge Magalhães/Secom Prefeitura Feira de Santana
Orient Cinemas (Boulevard Shopping) por Divulgação/Boulevard Shopping
Cinesercla (Shopping Avenida) por Divulgação/Cinesercla
Cinesercla (Shopping Avenida) por Divulgação/Cinesercla
Cinesercla (Shopping Avenida) por Divulgação/Cinesercla
1 de 5
Orient Cinemas (Boulevard Shopping) por Jorge Magalhães/Secom Prefeitura Feira de Santana

Cinesercla (Shopping Avenida): variedade de salas e promoções

No Shopping Avenida, o Cinesercla oferece uma maior variedade de salas, incluindo opções 3D e VIP. A sala VIP é o grande diferencial, com poltronas reclináveis e maior espaço, sendo também a opção mais cara.

De segunda a sexta-feira, o cliente ganha um desconto de 50% na compra de um ingresso inteiro, com exceção de feriados. Já nos sábados, domingos e feriados, o cinema conta com a promoção "inteira dupla". Na compra de duas inteiras, o segundo ingresso tem desconto de 50%.

Veja os preços por tipo de sala (valor da meia-entrada, que se aplica a todos de quinta a sexta):

  • Sala Digital (2D):
  • Segunda a Quarta: R$ 12 - R$ 24 (inteira)
  • Quinta e Sexta: R$ 15 - R$ 30 (inteira)
  • Sábado, Domingo e Feriados: R$ 15 - R$ 30 (inteira)

  • Sala Digital 3D:
  • Segunda a Quarta: R$ 13 (meia) - R$ 26 (inteira)
  • Quinta e Sexta: R$ 16 - R$ 32 (inteira)
  • Sábado, Domingo e Feriados: R$ 16 - R$ 32 (inteira)

  • Sala VIP:
  • Segunda a Quarta: R$ 14 (meia) - R$ 28 (inteira)
  • Quinta e Sexta: R$ 17 - R$ 34 (inteira)
  • Sábado, Domingo e Feriados: R$ 17 - R$ 34 (inteira)

*Esta matéria contou com uso de inteligência artificial

Mais recentes

Imagem - SineBahia oferece 82 novas vagas em Feira de Santana nesta quinta-feira (14)

SineBahia oferece 82 novas vagas em Feira de Santana nesta quinta-feira (14)
Imagem - Atakarejo inaugura loja em São Sebastião do Passé nesta quinta (14); saiba detalhes

Atakarejo inaugura loja em São Sebastião do Passé nesta quinta (14); saiba detalhes
Imagem - Ação em bairro de Feira de Santana oferece vagas de trabalho e qualificação

Ação em bairro de Feira de Santana oferece vagas de trabalho e qualificação

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22