Quer ir ao cinema em Feira de Santana? Veja preços e como pagar menos

Orient Cinemas, no Boulevard Shopping, e o Cinesercla, no Shopping Avenida são as opções dos feirenses

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:00

Feira de Santana tem duas grandes redes Crédito: Shutterstock

Ir ao cinema é uma das atividades de lazer preferidas do feirense, mas os preços podem variar bastante a depender do dia, do filme e da sala escolhida. Em Feira de Santana, duas grandes redes dominam o circuito exibidor, localizadas nos principais shoppings da cidade. Para ajudar na escolha, o CORREIO mapeou os preços e as promoções do Orient Cinemas, no Boulevard Shopping, e do Cinesercla, no Shopping Avenida, e mostra qual a opção mais em conta para cada dia da semana.

Orient Cinemas (Boulevard Shopping): a opção mais barata no início da semana

Localizado no Boulevard Shopping, o Orient Cinemas se destaca por ter os preços mais acessíveis da cidade, especialmente no início da semana. A grande atração de preços acontece na quarta-feira, dia em que todos os espectadores pagam um valor único de R$ 10 para qualquer sessão 2D.

Confira a tabela de preços (salas 2D):

Segunda e Terça-feira: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)

Quarta-feira: R$ 10 (preço único promocional)



Quinta e Sexta-feira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Sábado, Domingo e Feriados: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia)



Cinesercla (Shopping Avenida): variedade de salas e promoções

No Shopping Avenida, o Cinesercla oferece uma maior variedade de salas, incluindo opções 3D e VIP. A sala VIP é o grande diferencial, com poltronas reclináveis e maior espaço, sendo também a opção mais cara.

De segunda a sexta-feira, o cliente ganha um desconto de 50% na compra de um ingresso inteiro, com exceção de feriados. Já nos sábados, domingos e feriados, o cinema conta com a promoção "inteira dupla". Na compra de duas inteiras, o segundo ingresso tem desconto de 50%.

Veja os preços por tipo de sala (valor da meia-entrada, que se aplica a todos de quinta a sexta):

Sala Digital (2D):

Segunda a Quarta: R$ 12 - R$ 24 (inteira)

Quinta e Sexta: R$ 15 - R$ 30 (inteira)

Sábado, Domingo e Feriados: R$ 15 - R$ 30 (inteira)

Sala Digital 3D:

Segunda a Quarta: R$ 13 (meia) - R$ 26 (inteira)



Quinta e Sexta: R$ 16 - R$ 32 (inteira)



Sábado, Domingo e Feriados: R$ 16 - R$ 32 (inteira)



Sala VIP:

Segunda a Quarta: R$ 14 (meia) - R$ 28 (inteira)

Quinta e Sexta: R$ 17 - R$ 34 (inteira)

Sábado, Domingo e Feriados: R$ 17 - R$ 34 (inteira)

