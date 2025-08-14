Quer ir ao cinema em Feira de Santana? Veja preços e como pagar menos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:00
Ir ao cinema é uma das atividades de lazer preferidas do feirense, mas os preços podem variar bastante a depender do dia, do filme e da sala escolhida. Em Feira de Santana, duas grandes redes dominam o circuito exibidor, localizadas nos principais shoppings da cidade. Para ajudar na escolha, o CORREIO mapeou os preços e as promoções do Orient Cinemas, no Boulevard Shopping, e do Cinesercla, no Shopping Avenida, e mostra qual a opção mais em conta para cada dia da semana.
Localizado no Boulevard Shopping, o Orient Cinemas se destaca por ter os preços mais acessíveis da cidade, especialmente no início da semana. A grande atração de preços acontece na quarta-feira, dia em que todos os espectadores pagam um valor único de R$ 10 para qualquer sessão 2D.
Confira a tabela de preços (salas 2D):
Cinemas de Feira de Santana
No Shopping Avenida, o Cinesercla oferece uma maior variedade de salas, incluindo opções 3D e VIP. A sala VIP é o grande diferencial, com poltronas reclináveis e maior espaço, sendo também a opção mais cara.
De segunda a sexta-feira, o cliente ganha um desconto de 50% na compra de um ingresso inteiro, com exceção de feriados. Já nos sábados, domingos e feriados, o cinema conta com a promoção "inteira dupla". Na compra de duas inteiras, o segundo ingresso tem desconto de 50%.
Veja os preços por tipo de sala (valor da meia-entrada, que se aplica a todos de quinta a sexta):
