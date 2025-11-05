SALVADOR

Trabalhador é baleado após se recusar a entregar moto em tentativa de assalto

Caso foi registrado em tentativa de assalto na Avenida Gal Costa

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:00

Trabalhador foi baleado no ombro Crédito: Reprodução

Um trabalhador identificado como Alexandre Aragão Silva, 41 anos, foi baleado no ombro e precisou ser socorrido pelo Samu para o Hospital Geral do Estado (HGE) na manhã desta quarta-feira (5), em Salvador. A vítima foi alvo de disparos na Avenida Gal Costa, quando transitava em uma moto para o serviço e acabou interceptado por uma dupla de criminosos.

De acordo com informações iniciais, apesar da abordagem dos suspeitos, a vítima tentou se livrar dos dois e se recusou a entregar a motocicleta. Armado, um dos bandidos atirou contra o trabalhador, que caiu na mesma hora. Após o disparo, os dois suspeitos fugiram do local e deixaram a vítima e a moto para trás.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

Rapidamente, pessoas que circulavam na avenida pararam para ajudar a vítima, acionado Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O socorro chegou em seguida e o trabalhador foi levado às pressas para o HGE. A Polícia Civil destacou que o homem foi baleado no ombro e que a vítima permanece internada. Investigações são realizadas no sentido de identificar os autores.