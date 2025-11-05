CRIME

Homem é encontrado morto com quatro tiros na cabeça em lagoa na Bahia

Vítima foi achada em terreno baldio às margens de uma lagoa; polícia investiga o caso

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros na madrugada desta terça-feira (4) em Feira de Santana. O crime aconteceu em um terreno baldio às margens de uma lagoa, no bairro Conceição II, na área conhecida como Ilha das Cobras.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, que ainda não identificada, tinha várias perfurações de bala — quatro na cabeça, uma na região axilar e outra no braço esquerdo.

A polícia foi acionada por um morador que, ao sair de casa para tirar leite em um curral próximo, viu o homem caído perto da lagoa. No local, os agentes encontraram projéteis e estojos de munição calibre 9mm.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Militar realizaram a perícia e removeram o corpo para necropsia.