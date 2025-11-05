Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confusão na saída de motel interrompe trânsito em avenida de Salvador; veja vídeo

Caso foi registrado na tarde de terça-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:41

Confusão foi registrada em vídeo Crédito: Reprodução

Uma confusão generalizada interrompeu trânsito da Avenida Suburbana, na região do Lobato, na tarde de terça-feira (4). O caso foi registrado na saída de um motel, quando um carro deixava o local e acabou interceptado por duas mulheres. Uma delas seria esposa do motorista, que foi flagrado com a amante no local.

A cena foi registrada em vídeo por moradores da região e mostra o motorista tentando fugir, mas sendo alcançado pelas mulheres por conta do trânsito. Ao chegar no carro, as duas abrem a porta do veículo e começam a agredir o motorista. Do outro lado, uma mulher, que seria amante do homem, foge correndo para dentro do motel.

Confusão foi registrada por moradores

Confusão generalizada parou o trânsito na Avenida Suburbana por Reprodução
Confusão generalizada parou o trânsito na Avenida Suburbana por Reprodução
Confusão generalizada parou o trânsito na Avenida Suburbana por Reprodução
Confusão generalizada parou o trânsito na Avenida Suburbana por Reprodução
1 de 4
Confusão generalizada parou o trânsito na Avenida Suburbana por Reprodução

Com o carro parado na pista, o trânsito acabou sendo interrompido pela confusão enquanto a mulher agredia o motorista. No meio da briga, ela chega a ser arrastada pelo carro enquanto o homem tenta fugir e foi arremessada no chão. Depois de muita briga, o carro foi levado para o acostamento, onde a discussão continuou.

A reportagem procurou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para saber se agentes foram acionados para o caso. Em resposta, a corporação informou que policiais militares foram acionados para averiguar denúncia de confusão generalizada na localidade conhecida como Avenida Suburbana. No local, os policiais não encontraram os prepostos da suposta confusão.

A Transalvador também foi acionada para responder sobre o impacto da confusão na circulação de veículos na avenida, mas não registrou o caso. 

Leia mais

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Imagem - Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Tags:

Salvador Trânsito Briga Confusão

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada