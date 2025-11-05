BRIGA GENERALIZADA

Confusão na saída de motel interrompe trânsito em avenida de Salvador; veja vídeo

Caso foi registrado na tarde de terça-feira (4)

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:41

Confusão foi registrada em vídeo Crédito: Reprodução

Uma confusão generalizada interrompeu trânsito da Avenida Suburbana, na região do Lobato, na tarde de terça-feira (4). O caso foi registrado na saída de um motel, quando um carro deixava o local e acabou interceptado por duas mulheres. Uma delas seria esposa do motorista, que foi flagrado com a amante no local.

A cena foi registrada em vídeo por moradores da região e mostra o motorista tentando fugir, mas sendo alcançado pelas mulheres por conta do trânsito. Ao chegar no carro, as duas abrem a porta do veículo e começam a agredir o motorista. Do outro lado, uma mulher, que seria amante do homem, foge correndo para dentro do motel.

Com o carro parado na pista, o trânsito acabou sendo interrompido pela confusão enquanto a mulher agredia o motorista. No meio da briga, ela chega a ser arrastada pelo carro enquanto o homem tenta fugir e foi arremessada no chão. Depois de muita briga, o carro foi levado para o acostamento, onde a discussão continuou.

A reportagem procurou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para saber se agentes foram acionados para o caso. Em resposta, a corporação informou que policiais militares foram acionados para averiguar denúncia de confusão generalizada na localidade conhecida como Avenida Suburbana. No local, os policiais não encontraram os prepostos da suposta confusão.

A Transalvador também foi acionada para responder sobre o impacto da confusão na circulação de veículos na avenida, mas não registrou o caso.