Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o influenciador caminhoneiro que fez publicação horas antes de morrer em acidente

Gustavo Miranda, conhecido como Gustavin, tinha 24 anos e mais de 230 mil seguidores

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:43

Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais Crédito: Reprodução

O influenciador e caminhoneiro Gustavo Miranda, que morreu em grave acidente na BR-328, no estado Minas Gerais, ficou conhecido pelo apelido de ‘Gustaviim’ depois de compartilhar por anos sua rotina nas rodovias do país nas redes sociais.

Natural de Patos de Minas, Gustavo publicava vídeos e mensagens motivacionais mostrando viagens e bastidores da profissão. Nas redes, costumava demonstrar fé e carinho pela mãe, Keila Cristina Miranda, assassinada em 2022 pelo marido — pai do influenciador —, condenado a 38 anos de prisão pelo crime.

Algumas horas antes do acidente, ele publicou stories mostrando a estrada e a cabine da carreta, desejando um bom fim de semana aos seguidores: “Deus ilumine nosso caminho!! Boooom dia com Jesus!!”, escreveu.

Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais

Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução
1 de 5
Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais por Reprodução

Gustavo morreu após a carreta laranja que dirigia, carregada com batata-doce, sair da pista e cair em uma ribanceira de cerca de 20 metros. A esposa dele, grávida de quatro meses, também estava no veículo. Ela ficou com a perna esquerda presa às ferragens, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital da região.

Segundo os militares, a mulher foi encontrada consciente, porém desorientada. O estado de saúde dela é estável.

Amigos e familiares deixaram homenagens nas redes sociais do caminhoneiro. “Agora você está ao lado dela, meu grande amigo. Descanse em paz”, escreveu um dos seguidores, em referência à mãe de Gustavo.

Leia mais

Imagem - Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia

Ex-integrante do Baralho do Crime é executado e mulher fica ferida em ataque na Bahia

Imagem - Traficante do CV é preso em praia de Salvador após escapar de operação

Traficante do CV é preso em praia de Salvador após escapar de operação

Imagem - Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Tags:

Acidente Tragédia Morte Influenciador Estrada Caminhoneiro

Mais recentes

Imagem - Empresa gigante das embalagens adota escala 5×2 e abre 110 vagas de emprego

Empresa gigante das embalagens adota escala 5×2 e abre 110 vagas de emprego
Imagem - Filho é preso após confessar à polícia que matou a mãe a facadas para 'poupá-la da dor'

Filho é preso após confessar à polícia que matou a mãe a facadas para 'poupá-la da dor'
Imagem - Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica

Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira
01

Salvador terá palco na orla com shows de samba gratuitos todos os dias no verão; confira

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa
03

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Imagem - Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'
04

Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'