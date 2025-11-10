TRAGÉDIA

Quem é o influenciador caminhoneiro que fez publicação horas antes de morrer em acidente

Gustavo Miranda, conhecido como Gustavin, tinha 24 anos e mais de 230 mil seguidores

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:43

Gustavo compartilhava rotina como caminhoneiro nas redes sociais Crédito: Reprodução

O influenciador e caminhoneiro Gustavo Miranda, que morreu em grave acidente na BR-328, no estado Minas Gerais, ficou conhecido pelo apelido de ‘Gustaviim’ depois de compartilhar por anos sua rotina nas rodovias do país nas redes sociais.

Natural de Patos de Minas, Gustavo publicava vídeos e mensagens motivacionais mostrando viagens e bastidores da profissão. Nas redes, costumava demonstrar fé e carinho pela mãe, Keila Cristina Miranda, assassinada em 2022 pelo marido — pai do influenciador —, condenado a 38 anos de prisão pelo crime.

Algumas horas antes do acidente, ele publicou stories mostrando a estrada e a cabine da carreta, desejando um bom fim de semana aos seguidores: “Deus ilumine nosso caminho!! Boooom dia com Jesus!!”, escreveu.

Gustavo morreu após a carreta laranja que dirigia, carregada com batata-doce, sair da pista e cair em uma ribanceira de cerca de 20 metros. A esposa dele, grávida de quatro meses, também estava no veículo. Ela ficou com a perna esquerda presa às ferragens, mas foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital da região.



Segundo os militares, a mulher foi encontrada consciente, porém desorientada. O estado de saúde dela é estável.