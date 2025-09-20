Acesse sua conta
Anvisa proíbe venda de suplementos alimentares de cúrcuma e chá verde

Produtos são da Verde Flora Produtos Naturais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:08

Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose
Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda dos suplementos Cúrcuma Cápsulas 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática, todos fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais.

Os suplementos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência. Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim, no Espírito Santo, já havia interditado um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina.

O órgão proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos suplementos.

Suplementos de origem desconhecida

A Anvisa determinou ainda a proibição e a suspensão de cinco suplementos alimentares de empresa desconhecida após uma ação da Vigilância em Saúde de Americana, em São Paulo, e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A determinação afeta todos os lotes dos produtos Creatine Powder 100% Pure (embalagem 1kg) Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem 900g) e Nitro Way 3W (embalagem 1,8kg).

Os suplementos trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina.

Suplementos alimentares irregulares

Os suplementos Feno Grego Prevent, fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda. - ME, e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda., também sofreram ação fiscal e devem ser recolhidos por ordem da Anvisa.

O ingrediente “feno grego”, descrito no produto, não atende por completo os requisitos que garantem a identidade, a pureza e a composição estabelecidas pela Anvisa.

Já o suplemento DHT Blocker Fotisolution 5X – Spray e Líquido Sublingual está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. Portanto, o uso sublingual e tópico do produto não oferece nenhuma garantia de segurança.

