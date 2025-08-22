Anvisa proíbe comercialização de lote falsificado de botox

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:03
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de botox. O produto, fabricado por empresa desconhecida, teve a sua comercialização, distribuição e uso proibidos.
A ação foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda, empresa que possui o registro do medicamento, informar que não fabricou e não reconhece o lote como original. A medida também estabelece a apreensão do produto – apenas o lote C675C03.
Orientações
Por se tratar de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade. Por isso, o produto não deve ser usado em nenhuma hipótese.
Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote falso, podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa