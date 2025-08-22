FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe comercialização de lote falsificado de botox

Por se tratar de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:03

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de 'botox' Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de um lote falsificado de botox. O produto, fabricado por empresa desconhecida, teve a sua comercialização, distribuição e uso proibidos.

A ação foi tomada após a Abbvie Farmacêutica Ltda, empresa que possui o registro do medicamento, informar que não fabricou e não reconhece o lote como original. A medida também estabelece a apreensão do produto – apenas o lote C675C03.

Orientações

Por se tratar de produto falsificado, não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade. Por isso, o produto não deve ser usado em nenhuma hipótese.