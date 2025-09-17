Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe venda de suplemento alimentar após relatos de taquicardia

Agência determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:01

Anvisa proíbe a venda de anel que promete medir glicose
Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. A decisão foi publicada o Diário Oficial da União desta terça-feira (16).

A medida foi tomada após o recebimento de relato de efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico compressivo, epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior), náuseas, vômitos e diarreia, que foram relacionados ao uso do suplemento alimentar.

Ki-Fit

Ki-Fit por Reprodução
Ki-Fit por Reprodução
1 de 2
Ki-Fit por Reprodução

A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do produto. De acordo com a medida, o produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe lotes falsos de anabolizante, toxina botulínica e medicamento para tratamento de melasma

Anvisa proíbe lotes falsos de anabolizante, toxina botulínica e medicamento para tratamento de melasma

Imagem - Anvisa proíbe comercialização de lote falsificado de botox

Anvisa proíbe comercialização de lote falsificado de botox

Imagem - Anvisa determina suspensão de suplementos D-Ômega com erro na validade

Anvisa determina suspensão de suplementos D-Ômega com erro na validade

Zempyc Suplemento Alimentar

O suplemento Zempyc Natural – Mega Concentrado 730mg – 120 Cápsulas Emagrecedor Suplemento Alimentar em Cápsulas, distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial Ltda., também deverá ser apreendido. Com isso, todos os lotes do produto estão com a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso proibidos.

A ação foi adotada porque a empresa que está no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarou que não fabrica nenhum produto com o nome ou marca “Zempyc”. O suplemento tem, portanto, origem e composição desconhecidas.

O produto também está sendo divulgado de forma irregular em sites e plataformas eletrônicas, como o Facebook, o Instagram e outras mídias sociais. As propagandas relacionam o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição, o que não é permitido para suplementos alimentares.

Mais recentes

Imagem - Ressonância, pressão e função renal: hospital divulga novos detalhes sobre saúde de Bolsonaro

Ressonância, pressão e função renal: hospital divulga novos detalhes sobre saúde de Bolsonaro
Imagem - PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração por crimes ambientais

PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração por crimes ambientais
Imagem - Destino do corpo do ET de Varginha é discutido em audiência no Congresso

Destino do corpo do ET de Varginha é discutido em audiência no Congresso

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
01

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance
02

Mateus Solano e Paula Braun mantinham casamento aberto; atriz já vivia outro romance

Imagem - Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho
03

Jair Bolsonaro chegou a parar de respirar, afirma filho

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
04

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo