Anvisa proíbe venda de suplemento alimentar após relatos de taquicardia

Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:01
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. A decisão foi publicada o Diário Oficial da União desta terça-feira (16).
A medida foi tomada após o recebimento de relato de efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico compressivo, epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior), náuseas, vômitos e diarreia, que foram relacionados ao uso do suplemento alimentar.
Ki-Fit
A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do produto. De acordo com a medida, o produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.
Zempyc Suplemento Alimentar
O suplemento Zempyc Natural – Mega Concentrado 730mg – 120 Cápsulas Emagrecedor Suplemento Alimentar em Cápsulas, distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial Ltda., também deverá ser apreendido. Com isso, todos os lotes do produto estão com a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso proibidos.
A ação foi adotada porque a empresa que está no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarou que não fabrica nenhum produto com o nome ou marca “Zempyc”. O suplemento tem, portanto, origem e composição desconhecidas.
O produto também está sendo divulgado de forma irregular em sites e plataformas eletrônicas, como o Facebook, o Instagram e outras mídias sociais. As propagandas relacionam o uso do produto com efeito emagrecedor, queima de gordura, redução de apetite, aceleração de metabolismo, de energia e disposição, o que não é permitido para suplementos alimentares.