Anvisa proíbe venda de suplemento alimentar após relatos de taquicardia

Agência determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08:01

Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição de todos os lotes do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares Ltda. A decisão foi publicada o Diário Oficial da União desta terça-feira (16).

A medida foi tomada após o recebimento de relato de efeitos adversos como taquicardia, desconforto torácico compressivo, epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior), náuseas, vômitos e diarreia, que foram relacionados ao uso do suplemento alimentar.

A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a propaganda e o uso do produto. De acordo com a medida, o produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde.

Zempyc Suplemento Alimentar

O suplemento Zempyc Natural – Mega Concentrado 730mg – 120 Cápsulas Emagrecedor Suplemento Alimentar em Cápsulas, distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial Ltda., também deverá ser apreendido. Com isso, todos os lotes do produto estão com a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso proibidos.

A ação foi adotada porque a empresa que está no rótulo do suplemento, a Sorocaps Indústria Farmacêutica, declarou que não fabrica nenhum produto com o nome ou marca “Zempyc”. O suplemento tem, portanto, origem e composição desconhecidas.