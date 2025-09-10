FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe lotes falsos de anabolizante, toxina botulínica e medicamento para tratamento de melasma

Saiba como reconhecer os produtos falsificados

Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:21

Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (9), a apreensão e a proibição do comércio, distribuição e uso de quatro lotes falsificados de toxina botulínica da marca Dysport.

A medida foi tomada depois que a Beaufor Ipsen Farmacêutica, verdadeira fabricante do medicamento, informou que encontrou unidades falsificadas dos lotes citados disponíveis no mercado. As unidades falsificadas têm características diferentes dos lotes originais.

Confira os lotes e saiba como reconhecer os produtos falsificados:

Características que diferenciam os lotes falsificados dos originais Crédito: Reprodução

Durateston

Um lote falso de Durateston também foi proibido e será apreendido. O medicamento é utilizado para a reposição de testosterona em homens. Produzido por empresa desconhecida, o lote 896206 teve a sua comercialização, distribuição e uso proibidos.

A ação fiscal foi determinada depois que a Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda., fabricante do medicamento original, comunicou que encontrou unidades do lote falsificado no mercado.

As datas de fabricação (01/2025) e de validade (01/2027) estampadas nos lotes falsificados são diferentes do lote original. Além disso, o lote falso não possui as inscrições em braile.

Suavicid

O terceiro caso de falsificação se refere ao medicamento Suavicid, utilizado para tratamento de melasma (doença da pele que se manifesta através de manchas escuras acastanhadas que surgem geralmente no rosto). A medida determina a apreensão do lote 4H5481 do Suavicid, de origem desconhecida. Com isso, o lote está proibido de ser comercializado, distribuído e utilizado.

A ação foi motivada pela informação da empresa Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda., verdadeira fabricante do produto, de que encontrou unidades do lote citado disponíveis na internet.

Confira as irregularidades:

O lote falso tem a data de fabricação em 01/2025 e a de validade em 01/2027, que são diferentes do lote original.

O lote falso apresenta o medicamento em bisnaga de plástico, em vez de bisnaga de alumínio.

A cor do produto falsificado é branca, enquanto a cor do original é amarelo-esverdeada.

Orientações

Produtos falsificados não oferecem nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade. Por isso, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese.