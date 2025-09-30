Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:50
Ao chegarem na sala de descanso, técnicas de enfermagem da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) foram surpreendidas com as roupas no chão. Segundo denúncia, a supervisora Fernanda Melo teria jogado as vestimentas no piso. De acordo com as profissionais de saúde, a gestora diz que “isso aqui não é hotel”.
“Ela chegou no repouso falando que aqui não era hotel”, denunciou uma profissional de saúde. Segundo as técnicas, a supervisora teria ordenado a retirada das roupas e lençóis sobre os leitos da sala de descanso, chegando a gritar. A princípio, a gestora seria contrária a prática de marcação de camas.