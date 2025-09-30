DF

Supervisora de hospital joga roupas de enfermeiras no chão: 'Não é hotel'

Sindicato solicitou a transferência da gestora do Hospital de Base por considerar inviável a convivência dela com a equipe após episódio

Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:50

Sindicato solicitou a transferência da gestora do Hospital de Base Crédito: Reprodução

Ao chegarem na sala de descanso, técnicas de enfermagem da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) foram surpreendidas com as roupas no chão. Segundo denúncia, a supervisora Fernanda Melo teria jogado as vestimentas no piso. De acordo com as profissionais de saúde, a gestora diz que “isso aqui não é hotel”.