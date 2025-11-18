POLÍCIA

Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia

Políticos, médicos e clínicas são alvos da Operação USG

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:20

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública Crédito: Polícia Civil

Um vereador e dois ex-secretários de saúde foram presos na manhã desta terça-feira (18) em operação contra um esquema que desviou R$ 12 milhões em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Além deles, outros seis investigados foram presos por estarem ligado a um esquema que envolve médicos, clínicas, políticos e empresários.

As investigações revelaram a existência de uma estrutura criminosa voltada para o desvio de verbas da saúde pública. O núcleo central da organização era formado pelos ex-secretários municipais que, com o auxílio de familiares e empresários, controlavam contratos de clínicas e laboratórios credenciados pelo município.

Entre os envolvidos estão médicos apontados como sócios formais de empresas de fachada e diretores hospitalares responsáveis por validar procedimentos jamais realizados. Relatórios técnicos identificaram que clínicas credenciadas figuravam entre as utilizadas para viabilizar o esquema.

O mecanismo de fraude incluía a emissão de exames, plantões e atendimentos fictícios, além de lançamentos totalmente incompatíveis com a dinâmica assistencial do município. Uma das irregularidades identificadas foi a quantidade de ultrassonografias, considerada nove vezes superior à média regional.

Ainda foram constatados exames superfaturados, valores de medicamentos acima do teto da Anvisa, duplicidade de lançamentos e notas fiscais utilizadas para mascarar serviços inexistentes. Veículos, bens patrimoniais, documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos ao longo do dia estão sendo contabilizados pelas equipes, que seguem no levantamento do material.