Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia

Políticos, médicos e clínicas são alvos da Operação USG

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:20

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública Crédito: Polícia Civil

Um vereador e dois ex-secretários de saúde foram presos na manhã desta terça-feira (18) em operação contra um esquema que desviou R$ 12 milhões em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Além deles, outros seis investigados foram presos por estarem ligado a um esquema que envolve médicos, clínicas, políticos e empresários.

As investigações revelaram a existência de uma estrutura criminosa voltada para o desvio de verbas da saúde pública. O núcleo central da organização era formado pelos ex-secretários municipais que, com o auxílio de familiares e empresários, controlavam contratos de clínicas e laboratórios credenciados pelo município.

Entre os envolvidos estão médicos apontados como sócios formais de empresas de fachada e diretores hospitalares responsáveis por validar procedimentos jamais realizados. Relatórios técnicos identificaram que clínicas credenciadas figuravam entre as utilizadas para viabilizar o esquema.

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
1 de 4
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil

O mecanismo de fraude incluía a emissão de exames, plantões e atendimentos fictícios, além de lançamentos totalmente incompatíveis com a dinâmica assistencial do município. Uma das irregularidades identificadas foi a quantidade de ultrassonografias, considerada nove vezes superior à média regional.

Ainda foram constatados exames superfaturados, valores de medicamentos acima do teto da Anvisa, duplicidade de lançamentos e notas fiscais utilizadas para mascarar serviços inexistentes. Veículos, bens patrimoniais, documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos ao longo do dia estão sendo contabilizados pelas equipes, que seguem no levantamento do material.

As equipes da Polícia Civil cumprem mandados em Formosa do Rio Preto, na Bahia, e nas cidades de Corrente e Bom Jesus, no Piauí.

Leia mais

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina é morto por traficantes ao sair do bairro para celebração religiosa

Jovem do Nordeste de Amaralina é morto por traficantes ao sair do bairro para celebração religiosa

Traficante é morto e 15 são presos em operação contra BDM e PCC

Imagem - Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Tags:

Bahia Crime Operação Vereador Preso

Mais recentes

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
Imagem - Mais de 20 são presos e 225 veículos são apreendidos em operação contra roubo de veículos na Bahia

Mais de 20 são presos e 225 veículos são apreendidos em operação contra roubo de veículos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo
01

Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Imagem - Sem todes nem elu: Lula proíbe uso de linguagem neutra
02

Sem todes nem elu: Lula proíbe uso de linguagem neutra

Imagem - Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC
03

Banco Master liquidado: veja o que fazer para resgatar seu dinheiro pelo FGC

Imagem - Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos
04

Novo mês de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmado após atrasos