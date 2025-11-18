POLÍCIA

Traficante é morto e 15 são presos em operação contra BDM e PCC

Alta Potência combate ligação entre o Bonde do Maluco (BDM) e Primeiro Comando Capital (PCC)

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 08:16

Operação é resultado da prisão de Playboy (na imagem) em fevereiro Crédito: Reprodução

Quinze integrantes do Bonde do Maluco (BDM) que atuam em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) foram alcançados em operação no início da manhã desta terça-feira (18). Ao todo, quatorze prisõpe ocorreram na Bahia e uma em Guarulhos, em São Paulo, onde foi detido o responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso.

De acordo com informação de policiais, a operação é um desdobramento do processo de investigação que prendeu Marcos Antônio dos Santos Chaves, também conhecido por diferentes apelidos como Juca, 220, Pitasso e Playboy, em fevereiro desse ano. O criminoso, que é do BDM e tem forte ligação do PCC, foi preso na cidade de Barra Velho, no interior de Santa Catarina.

O traficante ordenava ataques contra o Comando Vermelho (CV) em Jequié, Itiruçu, Boa Nova, Manoel Vitorino, Iaçu e Valentina, cidades baianas em que tinha influência. Os criminoso presos na manhã nessa fase da investigação são ligados a homicídios, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

Durante as ações, em Gandu (BA), um suspeito foi flagrado com arma e drogas. Houve confronto, ele ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde do município. No local, policiais apreenderam um revólver, munições, maconha e celulares.

As ordens judiciais foram executadas em cidades da Bahia — incluindo Salvador, Jequié, Ipiaú, Serrinha, Itagibá, Ubatã, Gandu, Ilhéus, Porto Seguro e Ibirataia — além de municípios de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.