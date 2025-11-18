Traficante é morto e 15 são presos em operação contra BDM e PCC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 08:16
Quinze integrantes do Bonde do Maluco (BDM) que atuam em parceria com o Primeiro Comando da Capital (PCC) foram alcançados em operação no início da manhã desta terça-feira (18). Ao todo, quatorze prisõpe ocorreram na Bahia e uma em Guarulhos, em São Paulo, onde foi detido o responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso.
De acordo com informação de policiais, a operação é um desdobramento do processo de investigação que prendeu Marcos Antônio dos Santos Chaves, também conhecido por diferentes apelidos como Juca, 220, Pitasso e Playboy, em fevereiro desse ano. O criminoso, que é do BDM e tem forte ligação do PCC, foi preso na cidade de Barra Velho, no interior de Santa Catarina.
Saiba quem é o Playboy do BDM e PCC
O traficante ordenava ataques contra o Comando Vermelho (CV) em Jequié, Itiruçu, Boa Nova, Manoel Vitorino, Iaçu e Valentina, cidades baianas em que tinha influência. Os criminoso presos na manhã nessa fase da investigação são ligados a homicídios, tráfico de drogas e armas e lavagem de dinheiro.
Durante as ações, em Gandu (BA), um suspeito foi flagrado com arma e drogas. Houve confronto, ele ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde do município. No local, policiais apreenderam um revólver, munições, maconha e celulares.
Operação Alta Potência 2
As ordens judiciais foram executadas em cidades da Bahia — incluindo Salvador, Jequié, Ipiaú, Serrinha, Itagibá, Ubatã, Gandu, Ilhéus, Porto Seguro e Ibirataia — além de municípios de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.
A Operação Alta Potência 2 mobiliza cerca de 250 agentes das forças estaduais e federais de segurança pública.