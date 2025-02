CRIME

Líder de facção que determinava mortes em Jequié é preso no interior de Santa Catarina

Segundo a investigação, ele tem ligação com facção de São Paulo

O líder de uma facção que ordenava mortes em Jequié e outras cidades no sudoeste baiano foi preso em Santa Catarina nesta quinta-feira (6), por equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e Santa Catarina que atuam no combate ao crime organizado. >

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o criminoso, que não teve nome divulgado, estava escondido na cidade de Barra Velha, no interior catarinense. Ele tinha conexão com uma facção paulista e tinha dois mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio.>

A investigação aponta que o traficante lidera uma facção com atuação no município baiano de Ipiaú e foi quem determinou homicídios de rivais nas cidades de Jequié, Ibirataia, Gandu, Barra do Rocha, Itagibá e Dário Meira. Repasses de fuzis, pistolas, drogas e outros itens aconteciam a mando dele também. >