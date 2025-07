SAÚDE

Quais são os alimentos ricos em ferro que ajudam no tratamento da anemia?

A anemia pode ser prevenida em parte pela alimentação

Cansaço excessivo, falta de ar e palidez podem ser sinais de anemia, uma condição que afeta milhões de brasileiros e, muitas vezes, está ligada à má alimentação. Saber identificar os tipos mais comuns de anemia e como tratá-la com alimentos ricos em ferro, vitamina B12 e ácido fólico é essencial para recuperar a saúde e evitar complicações graves. >

O tipo mais comum da doença é a anemia ferropriva, causada pela deficiência de ferro. Já a megaloblástica, é resultante da deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. No caso da hemolítica, acontece a destruição prematura dos glóbulos vermelhos. >

A anemia pode ser prevenida em parte pela alimentação, mas também pode ser preciso suplementação e tratamento com acompanhamento médico. “Combinar uma fonte de ferro com vitamina C, como por exemplo chupar uma laranja após o almoço, pode ajudar a aumentar a absorção”, diz o nutricionista clínico esportivo Gustavo Queiroz.>