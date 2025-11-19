SAIBA MAIS

Evento gratuito em Salvador debate economia criativa e lança programa para carreiras negras

Black Talk Show é organizado pelo Hub Salvador e Farol Negro

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:30

Hub Salvador Crédito: Divulgação

O Black Talk Show é um encontro dedicado ao mapeamento, à conexão e ao fortalecimento de carreiras negras e de iniciativas de afronegócios. Organizado pelo Hub Salvador em parceria com a Farol Negro - Casa Criativa de Comunicação, Cultura e Inovação Negra -, o evento reúne lideranças e especialistas das áreas de inovação, cultura e transformação social. A edição deste ano será realizada na próxima segunda-feira (27), das 14h às 18h, na sede do Hub, no bairro do Comércio, em Salvador. A participação é gratuita.

A programação inclui painéis temáticos, rodada de afropitches e o pocket show Black Samba Soul. No painel “Marcas Negras em Movimento”, estão confirmados Márcio Lima (Cufa), Silvio Suander (Ufba), Dudu Ribeiro (Iniciativa Negra) e Lú Amâncio, além da apresentação de casos conduzida por Diane Souza (Captar RH), Ed Borges e Bárbara Carole (Getin) e Dhay Borges (Coletivo Resistência Preta). Outro debate, “Economia Criativa como rota nas Carreiras Negras, Periféricas e Afronegócios”, reunirá Gabriel Salgado (BNB), Antonio Rocha (Hub Salvador), Gloria Telez (Poder Rosa) e Helidissiony Rocha (OAB Jovem Bahia).

Os painéis serão mediados pelo cantor, compositor, jornalista e consultor Romero Mateus, fundador da Farol Negro. Segundo ele, a intenção é trazer o debate público sobre o papel da economia criativa em territórios afrocentrados. “Acredito muito neste movimento de empoderamento econômico de pessoas negras e afronegócios, mas com atenção especial à prosperidade saudável, porque somos atravessados por muitos fatores adversos e pelo próprio racismo”, afirma.

O diretor do Hub Salvador, Antonio Rocha, destaca que o espaço, sob gestão do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), tem buscado fortalecer ações de diversidade e equidade. “Desde o primeiro ano de gestão, construímos esse evento, junto com parceiros importantes, para a comunidade. Estamos localizados numa cidade que tem 80% da população negra, sendo que 70% dos nossos empreendedores são negros, então é essencial promover ações que garantam diversidade e equidade”, diz.

O Black Talk Show também marca o lançamento do Programa Travessias, voltado à aceleração de carreiras negras, periféricas e de afronegócios, com iniciativas de mapeamento, sustentabilidade e posicionamento profissional. As ações ocorrerão nos dias 2, 3 e 13 de dezembro, na Casa do Benin, no Restaurante Tonha Preta e na Casa SoMovimento, respectivamente. A previsão é atender mais de 200 pessoas. As inscrições estão abertas pelo Sympla, e informações adicionais podem ser consultadas nos canais oficiais do Hub Salvador e da Farol Negro.

SERVIÇO

O que: Black Talk Show

Quando: 24/11 (segunda), das 14h às 18h

Onde: Hub Salvador