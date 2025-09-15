Acesse sua conta
Companhia de gás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Inscrições abrem nesta segunda-feira (15) e seguem até 10 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:04

Companhia de gás
Companhia de gás Crédito: Agência Pará

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) abriu inscrições para um concurso público de nível médio e superior nesta segunda-feira (15). Os salários chegam a R$ 10,7 mil. Os candidatos podem se inscrever no site da Ieses Concursos, banca organizadora do certame.

Os cargos de nível superior incluem Analista de Processos Organizacionais (APO) e Analista de Processos Tecnológicos (APT), em especialidades como Direito, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Engenharia, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, entre outras. Para nível médio, são oferecidos cargos de Técnico de Processos Organizacionais (TPO) e Técnico de Processos Tecnológicos (TPT).

A taxa de inscrição é de R$ 115,00 para nível superior e R$ 95,00 para nível médio. O pedido de isenção deve ser enviado via SEDEX até 19 de setembro. Entre os benefícios estão vale alimentação de R$ 1.581,63; vale refeição de R$ 755,26 e auxílio creche de até R$ 1.445,13. Consulte o edital para mais informações.

Com duração de 4 horas, as provas objetivas serão aplicadas no dia 2 de novembro de 2025, em Campo Grande e Três Lagoas (MS). A prova discursiva será apenas para o cargo de Analista de Processos Organizacionais (Direito), e prova de aptidão física para Técnico de Processos Tecnológicos - Operação e Manutenção.

