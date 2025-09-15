EMPREGO

Universidade Federal abre vagas para professor em 14 áreas de ensino; saiba como se candidatar

Há oportunidades em cinco campi de Sergipe

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:30

UFS anuncia concurso público Crédito: Adilson Andrade/Ascom UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) anunciou concurso público com 18 vagas para professor da carreira do Magistério Federal, distribuídas em 14 áreas de ensino. Os salários variam de R$ 9.271,29 (com mestrado) a R$ 13.288,85 (com doutorado), considerando vencimento básico e retribuição por titulação

As vagas estão distribuídas nos campi de Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto, São Cristóvão e Aracaju, nas seguintes áreas:

Medicina Veterinária (3 vagas)

Administração (1)

Educação (1)

Fonoaudiologia (1)

Terapia Ocupacional (1)

Ciências da Religião (1)

Comunicação Social (1)

Educação Física (4)

Engenharia Civil (1)

Letras/Libras (1)

Matemática (1)

Secretariado Executivo (1)

Medicina (1)

Edital UFS 1 de 5

O vencimento básico é de R$ 6.180,86 em regime de dedicação exclusiva, somado à retribuição por titulação:

Mestrado: R$ 3.090,43

Doutorado: R$ 7.107,99

Assim, a remuneração final pode chegar a R$ 13.288,85, além dos benefícios previstos para servidores federais

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da instituição (clique aqui para acessar), das 9h do dia 8 de setembro de 2025 até 23h59 de 7 de outubro de 2025.

A taxa é de R$ 150,00 (para candidatos com mestrado) e R$ 200,00 (para candidatos com doutorado), com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

A seleção será composta por até quatro etapas:

Prova escrita;

Prova didática;

Prova de títulos;

Prova de projeto de pesquisa (exclusiva para candidatos com doutorado).