Universidade Federal abre vagas para professor em 14 áreas de ensino; saiba como se candidatar

Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:30
A Universidade Federal de Sergipe (UFS) anunciou concurso público com 18 vagas para professor da carreira do Magistério Federal, distribuídas em 14 áreas de ensino. Os salários variam de R$ 9.271,29 (com mestrado) a R$ 13.288,85 (com doutorado), considerando vencimento básico e retribuição por titulação
As vagas estão distribuídas nos campi de Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto, São Cristóvão e Aracaju, nas seguintes áreas:
Medicina Veterinária (3 vagas)
Administração (1)
Educação (1)
Fonoaudiologia (1)
Terapia Ocupacional (1)
Ciências da Religião (1)
Comunicação Social (1)
Educação Física (4)
Engenharia Civil (1)
Letras/Libras (1)
Matemática (1)
Secretariado Executivo (1)
Medicina (1)
Edital UFS
O vencimento básico é de R$ 6.180,86 em regime de dedicação exclusiva, somado à retribuição por titulação:
Mestrado: R$ 3.090,43
Doutorado: R$ 7.107,99
Assim, a remuneração final pode chegar a R$ 13.288,85, além dos benefícios previstos para servidores federais
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da instituição (clique aqui para acessar), das 9h do dia 8 de setembro de 2025 até 23h59 de 7 de outubro de 2025.
A taxa é de R$ 150,00 (para candidatos com mestrado) e R$ 200,00 (para candidatos com doutorado), com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.
A seleção será composta por até quatro etapas:
Prova escrita;
Prova didática;
Prova de títulos;
Prova de projeto de pesquisa (exclusiva para candidatos com doutorado).
O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.