Concurso oferece 200 vagas para auditor com salário inicial de R$ 17 mil

Edital foi publicado pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:32

Confira as atribuições do cargo Crédito: Divulgação

A Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) está com edital aberto para 200 cargos de auditor estadual de controle, carreira específica do órgão de controle interno paulista, com remuneração inicial de R$ 17.850. As inscrições estarão abertas entre 15 de setembro e 16 de outubro.

A banca responsável pelo concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O processo contará com provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, realizadas na cidade de São Paulo, na data provável de 14 de dezembro de 2025. O valor da taxa de inscrição será de R$ 170.

Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas para candidatos(as) com deficiência. Já o candidato(a) preto(a), pardo(a) ou indígena deverá indicar, no momento da inscrição, se fará uso do sistema de pontuação diferenciada.

As vagas serão divididas entre as seguintes áreas de atuação: auditoria, contabilidade pública e finanças, correição e combate à corrupção, obras e concessões e tecnologia da informação. Os requisitos de escolaridade são os cursos de ensino superior, em quaisquer áreas de conhecimento.

A criação da carreira de auditor estadual de controle integra o Plano Anticorrupção do Governo do Estado, também conhecido como Radar Anticorrupção, que engloba 118 ações que serão adotadas até 2026, oferecendo mais integridade e transparência à gestão pública estadual.

O edital completo pode ser conferido aqui.

Veja as atribuições do cargo, segundo a Controladoria

O auditor estadual de controle fica sujeito ao regime de trabalho disposto na Lei 10.261/1968, com jornada completa de trabalho de 40 horas semanais. Os aprovados no concurso público serão responsáveis por diversas atividades, como o planejamento, a supervisão, a coordenação, a orientação e a execução de atividades de auditoria governamental, correição, ouvidoria, promoção de integridade, transparência, prevenção e combate à corrupção na administração pública.

No âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, os auditores realizarão atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento do Estado, da análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores públicos estaduais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização.

Já no que se refere ao trabalho desenvolvido no Sistema de Corregedoria do Poder Executivo, os auditores terão atividades relacionadas à prevenção e à apuração de irregularidades, desenvolvendo ações que garantam a regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados.