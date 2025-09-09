MINAS GERAIS

Tribunal de Contas divulga edital para concurso com salários iniciais de R$ 12,5 mil

São 30 vagas imediatas para cargos de nível superior, incluindo Comunicação Social e Biblioteconomia

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) lançou edital de concurso público com 30 vagas imediatas para cargos de nível superior. A organização é do Cebraspe, e as oportunidades contemplam áreas como Direito, Ciências Contábeis, Engenharia, Medicina, Psicologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social e Ciências Atuariais. Os salários iniciais são de R$ 12.502,85, acrescidos de benefícios, podendo ultrapassar R$ 22 mil com gratificações após o primeiro ano de exercício.

O concurso prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para a maioria dos cargos, com exceção do cargo de médico, cuja carga é de 20 horas. Além do vencimento-base, os servidores recebem auxílio-alimentação de R$ 2.073,54 e assistência à saúde no valor de R$ 937,64. Após a avaliação de desempenho no estágio probatório, há direito a adicional de até R$ 6.865,00.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, dentro do prazo estabelecido no cronograma do edital, mediante pagamento da taxa de R$ 180. Haverá possibilidade de isenção para candidatos amparados por lei ou em situação de hipossuficiência. Clique aqui para acessar o edital.

As provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias, serão realizadas em Belo Horizonte em 2026. O cronograma prevê divulgação dos gabaritos no fim de janeiro e resultados ao longo do primeiro semestre. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

SERVIÇO

Concurso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quando? Provas em 18 de janeiro de 2026

Quanto? Inscrição R$ 180

Vagas: 30 vagas de nível superior em áreas como Direito, Contabilidade, Engenharia, Medicina, Psicologia, Biblioteconomia, Comunicação, Ciências Atuariais e Computação.

Salário: Inicial de R$ 12.502,85 + benefícios; pode chegar a R$ 22.378,99 com adicional de desempenho.

Inscrições: 7/10 a 5/11/2025 no site do Cebraspe.

Carga: 30h/semana (20h para médicos).