OPORTUNIDADE

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Inscrições podem ser feitas entre 1º de setembro e 2 de outubro deste ano

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso público Crédito: Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) divulgou o edital do concurso público para preencher 28 vagas imediatas e cadastro de reserva para Juiz Federal Substituto e Juíza Federal Substituta, com remuneração inicial de R$ 37.765,55.

As inscrições podem ser feitas entre 1º de setembro e 2 de outubro deste ano, por meio do site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Detalhes do concurso do TRF6 1 de 3

A taxa de inscrição custa R$ 377. A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte (MG), das 13h às 18h.