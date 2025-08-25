Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Inscrições podem ser feitas entre 1º de setembro e 2 de outubro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00

Concurso unificado
Concurso público Crédito: Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) divulgou o edital do concurso público para preencher 28 vagas imediatas e cadastro de reserva para Juiz Federal Substituto e Juíza Federal Substituta, com remuneração inicial de R$ 37.765,55.

As inscrições podem ser feitas entre 1º de setembro e 2 de outubro deste ano, por meio do site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Detalhes do concurso do TRF6

Detalhes do concurso do TRF6 por Reprodução
Detalhes do concurso do TRF6 por Reprodução
Detalhes do concurso do TRF6 por Reprodução
1 de 3
Detalhes do concurso do TRF6 por Reprodução

A taxa de inscrição custa R$ 377. A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte (MG), das 13h às 18h.

Todas as fases ocorrerão na capital mineira, e a lotação dos aprovados será na 6ª Região, em Minas Gerais, conforme a jurisdição do TRF6

Leia mais

Imagem - Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Imagem - Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Hemoba abre processo seletivo com cerca de 200 vagas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Conselho Regional de Medicina abre concurso público com salários de até R$ 9,5 mil

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 168 vagas e salários de até R$ 6,9 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil

Prefeitura abre concurso de nível médio com salário de R$ 3,8 mil
Imagem - Pan American projeta décadas de operação em Jacobina

Pan American projeta décadas de operação em Jacobina

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua