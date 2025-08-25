Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00
O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) divulgou o edital do concurso público para preencher 28 vagas imediatas e cadastro de reserva para Juiz Federal Substituto e Juíza Federal Substituta, com remuneração inicial de R$ 37.765,55.
As inscrições podem ser feitas entre 1º de setembro e 2 de outubro deste ano, por meio do site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.
Detalhes do concurso do TRF6
A taxa de inscrição custa R$ 377. A prova objetiva está prevista para 23 de novembro de 2025, em Belo Horizonte (MG), das 13h às 18h.
Todas as fases ocorrerão na capital mineira, e a lotação dos aprovados será na 6ª Região, em Minas Gerais, conforme a jurisdição do TRF6