OPORTUNIDADE

MPDFT lança concurso para promotor de justiça com salário de R$ 37.765,56

Inscrições serão abertas na próxima segunda (8)

Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:00

Ministério Público do DF e Territórios Crédito: MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) publicou, nesta quinta-feira (5), o edital do concurso público para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Adjunto. O certame oferece 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com salário inicial de R$ 37.765,56. As inscrições abrem na próxima sexta (8) e vão até 7 de outubro de 2025, e podem ser feitas no site do MPDFT.

A taxa de inscrição é de R$ 377,65, mas candidatos em situação de vulnerabilidade financeira podem solicitar isenção até o último dia do prazo de inscrição. Podem se inscrever bacharéis em Direito com, no mínimo, três anos de atividade jurídica comprovada e idoneidade moral.

Edital MPDFT 1 de 5

O concurso será realizado em várias etapas ao longo de quase um ano. A prova objetiva está marcada para 14 de dezembro de 2025. As provas discursivas ocorrerão entre 27 de fevereiro e 1º de março de 2026, e a prova oral está prevista para 10 a 12 de julho de 2026. A homologação final do concurso está estimada para 14 de agosto de 2026. Além das provas, os candidatos passarão por avaliação de títulos e exames de saúde física e mental.

O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Candidatas lactantes também terão condições especiais garantidas durante as provas. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. Não poderão ser nomeados candidatos que já tenham completado 65 anos (se servidor público) ou 60 anos (demais casos), ou que sejam considerados inaptos nos exames médicos.