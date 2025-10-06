SAÚDE

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Este é o primeiro exame que prevê o risco de doenças poligênicas, causadas por mais de um gene, da mesma forma que monogênicas

P Pedro Morani

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:31

Esse exame pode prever cinco doenças graves Crédito: Freepik

Dizem que o DNA guarda respostas para grande parte das questões sobre nossa saúde. Dentro desse código microscópico, estão não só nossas características físicas, mas também o risco de desenvolver determinadas doenças.

O grande desafio da ciência tem sido decifrar essas informações de forma clara, útil e precisa. Com o avanço das pesquisas, surgem exames capazes de mapear e interpretar trechos do DNA.

Infarto em homens e mulheres 1 de 6

Até pouco tempo atrás, muitos deles eram limitados a doenças ligadas a um único gene. Agora, uma nova fronteira começa a ser explorada: as chamadas doenças poligênicas, influenciadas pela combinação de vários genes.

O novo estudo conduzido pela Universidade Harvard representa um marco nesse processo. Ele amplia as possibilidades da medicina preditiva, abrindo caminho para diagnósticos mais rápidos e estratégias personalizadas de prevenção.

Cinco doenças sob a lupa da genética

O destaque da pesquisa é a capacidade de prever riscos relacionados a cinco condições graves. Entre elas estão o infarto, uma das principais causas de morte no mundo, e a diabetes tipo 2, que cresce em ritmo acelerado em diferentes países.

Outras doenças complexas também fazem parte da lista, o que reforça a importância do estudo. Essas enfermidades têm algo em comum: não são causadas por um único fator, mas pelo efeito combinado de múltiplos genes em interação com o ambiente e o estilo de vida.

Diabetes 1 de 10

Essa característica sempre dificultou a criação de testes simples e eficazes. Agora, com o avanço das técnicas de análise genética, os cientistas conseguem identificar marcadores específicos que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver essas doenças.

A promessa é de que, no futuro, um simples exame de sangue possa revelar essas informações.

Medicina preventiva em transformação

Ter acesso a esse tipo de informação pode mudar completamente a forma como lidamos com a saúde. Em vez de esperar pelo surgimento dos primeiros sintomas, seria possível agir com antecedência, adotando hábitos de vida mais saudáveis ou acompanhamentos médicos específicos.

No entanto, a novidade também levanta debates sobre bioética. Especialistas discutem até que ponto prever o risco de uma doença pode influenciar a vida de uma pessoa, seja em escolhas pessoais, emocionais ou até em questões como planos de saúde e empregabilidade.