Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Este é o primeiro exame que prevê o risco de doenças poligênicas, causadas por mais de um gene, da mesma forma que monogênicas

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:31

Esse exame pode prever cinco doenças graves
Esse exame pode prever cinco doenças graves

Dizem que o DNA guarda respostas para grande parte das questões sobre nossa saúde. Dentro desse código microscópico, estão não só nossas características físicas, mas também o risco de desenvolver determinadas doenças.

O grande desafio da ciência tem sido decifrar essas informações de forma clara, útil e precisa. Com o avanço das pesquisas, surgem exames capazes de mapear e interpretar trechos do DNA.

Essa característica sempre dificultou a criação de testes simples e eficazes. Agora, com o avanço das técnicas de análise genética, os cientistas conseguem identificar marcadores específicos que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver essas doenças.

