Parecem inofensivas, mas mosquinhas de banheiro são riscos à saúde e acendem sinal de alerta

Entenda por que a presença da mosquinha Psychoda pode indicar problemas de higiene e como se livrar delas

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:00

Conheça os riscos ocultos por trás das inofensivas moscas de banheiro e aprenda a manter sua casa segura
Conheça os riscos ocultos por trás das inofensivas moscas de banheiro e aprenda a manter sua casa segura

A pequena mosca Psychoda, com seu corpo peludo e asas em forma de coração, é uma inquilina comum em banheiros. A sua presença, muitas vezes ignorada, é um indício de que a limpeza do ambiente não está sendo suficiente. Embora discreta, ela pode ser um vetor de bactérias, pondo em risco a higiene de outros cômodos da casa.

Diferente de outros insetos, a mosca de banheiro não costuma causar alarde. No entanto, sua presença em locais como hospitais e cozinhas é vista como um grande problema de higiene. A razão é que elas podem transportar microrganismos de ambientes contaminados para áreas estéreis, gerando riscos de infecção.

O inseto se adapta muito bem em ambientes escuros e úmidos. Os ralos de pias, boxes e vasos sanitários são o local ideal para sua reprodução. Uma fêmea pode depositar até 100 ovos de uma vez. A espécie não pica e não se alimenta de sangue.

Mosquinha do banheiro: como vive?

O inseto vive, em média, de 10 a 20 dias e, nesse período, passa por um processo de metamorfose completo, que começa no estado larval. A larva se alimenta de detritos orgânicos, como pele e cabelo. Já o adulto, se alimenta da gordura corporal eliminada durante o banho.

Por ter duas asas, a mosquinha de banheiro é da ordem Diptera, e tem parentesco com outras moscas e mosquitos, sendo muito próxima dos pernilongos. Sua aproximação dos parentes se dá principalmente pelo tamanho; ambos medem de um a cinco milímetros na idade adulta. Ela pode ser encontrada em quase todo o mundo, com exceção das áreas de frio extremo.

Como as moscas de banheiro podem ser evitadas?

A forma mais eficaz de evitar as moscas de banheiro é manter a limpeza. Reforçar a higienização de ralos, vasos sanitários e pias é fundamental para evitar a sua reprodução e a infestação. Elas se alimentam e se reproduzem de detritos orgânicos, por isso a limpeza é a melhor arma.

Além da limpeza diária, a remoção da matéria orgânica acumulada nos ralos é crucial para interromper o ciclo de vida da mosca de banheiro. O uso de água fervente com vinagre ou bicarbonato de sódio pode ajudar a eliminar os ovos e as larvas, desobstruindo os canos e removendo o alimento dos insetos.

Não subestime a mosquinha do banheiro

Apesar de inofensiva, a mosquinha do banheiro pode transportar bactérias, colocando em risco a higiene do local. De acordo com especialistas, é fundamental evitar o contato direto com a mosca. Caso isso ocorra, o ideal é lavar as mãos imediatamente e, se houver qualquer sinal de alergia, procurar um médico.

A mosca de banheiro pode representar riscos para ambientes que exigem o máximo de higiene, como hospitais e cozinhas. Por viverem em ambientes contaminados, elas podem carregar bactérias para esses locais, comprometendo a saúde de pessoas e o manuseio de alimentos.

