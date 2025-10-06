HISTÓRIA E CULTURA

Antiga cidade inca e centro histórico colonial: descubra a 1ª cidade do mundo a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade

Conheça os principais pontos turísticos e curiosidades da capital equatoriana

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:28

História, cultura e paisagens únicas fazem de Quito um destino inesquecível Crédito: Wikimedia Commons

Construída sobre uma antiga cidade inca e com um centro histórico colonial preservado, Quito foi a primeira cidade do mundo a ser declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, em 1978. Localizada a 2.800 metros acima do nível do mar e cercada por vulcões, a capital do Equador combina passado, cultura e paisagens de tirar o fôlego.

O título não foi por acaso. Quito guarda o centro histórico mais bem preservado da América Latina, além de monumentos icônicos, igrejas imponentes e espaços culturais que encantam turistas de todo o mundo.

Oásis de Huacachina e maravilhas do Peru que vão além de Machu Picchu 1 de 8

No coração da cidade está a Plaza Grande, também chamada de Praça da Independência, rodeada por construções históricas como o Palácio Carondelet e a Catedral Metropolitana de Quito. Além disso, igrejas como a Companhia de Jesus, Santo Domingo e São Francisco chamam atenção pela riqueza arquitetônica.

Outro destaque é a Calle La Ronda, uma rua de pedestres com fachadas coloridas, bares e lojas de artesanato que mostram a alma viva de Quito.

Mirantes e parques que encantam

Por estar em grande altitude, Quito oferece vários pontos de observação. O Parque Itchimbía é um dos favoritos, com vistas panorâmicas e o Palácio de Cristal, sede do centro cultural da cidade.

Já o Parque La Carolina é o lugar ideal para quem busca lazer ao ar livre, com jardim botânico, lago para passeios de barco e espaços esportivos.

Arquitetura e símbolos únicos

Entre as construções mais marcantes está a Basílica do Voto Nacional, o maior templo neogótico das Américas. O detalhe curioso é que, em vez das tradicionais gárgulas, a basílica tem esculturas de animais típicos do Equador, como tartarugas e atobás-de-patas-azuis.

Outro ícone é a Virgem de Panecillo, uma escultura de alumínio de 40 metros que domina a paisagem. Trata-se da única imagem da Virgem com asas no mundo, o que a torna ainda mais especial.

Experiências imperdíveis em Quito

Teleférico: leva os visitantes ao Cerro Cruz Loma, a mais de 4.000 metros de altitude, com trilhas e vistas espetaculares.

leva os visitantes ao Cerro Cruz Loma, a mais de 4.000 metros de altitude, com trilhas e vistas espetaculares. Cidade do Meio do Mundo: localizada a 30 km de Quito, abriga o Monumento Equatorial e o Museu Solar Intiñán, exatamente na linha do Equador.

