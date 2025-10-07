RECEITA SECRETA

Tem álcool e casca de tangerina em casa? Aprenda a fazer um desinfetante natural que limpa, perfuma e afasta insetos

Ingredientes simples criam solução caseira incrível

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 09:00

Não desperdice a casca da mexirica Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Ao descascar uma mexerica, o cheiro forte e doce que se espalha pelo ambiente é maravilhoso, mas a maioria das pessoas, ao terminar de comer a fruta, joga a casca fora, o que se revela um grande erro. Na verdade, ao misturar as cascas da fruta com álcool é possível alcançar um efeito incrível de limpeza.

Essa receita caseira, que ainda é pouco conhecida, é muito simples e prática de ser feita. Com apenas dois ingredientes e um tempo de espera, você vai mudar para sempre a forma como limpa e perfuma a sua casa de maneira econômica.

Descubra agora o segredo dessa mistura "secreta" de álcool com casca de mexerica e veja como suas múltiplas utilidades podem facilitar a hora da faxina em diversos cômodos da sua residência.

Passo a passo da receita simples

Para criar essa solução, você precisará de um pote de vidro limpo, que pode ser do tamanho de um pote de palmito ou maior, de cascas de mexerica frescas e, por fim, de álcool etílico comum. Separe os ingredientes.

O primeiro passo é colocar as cascas de mexerica dentro do pote de vidro escolhido. Em seguida, adicione o álcool etílico até que o pote esteja completamente cheio. É fundamental que as cascas fiquem imersas no líquido.

Feche o recipiente de vidro muito bem e deixe a mistura descansar por um período de sete dias. O local de armazenamento deve ser fresco e escuro, permitindo que a extração dos óleos ocorram perfeitamente.

Após esse período de repouso, abra o pote com cuidado e coe o líquido. Transfira a mistura coada diretamente para um borrifador, que facilitará a aplicação. O seu produto natural já está pronto para uso imediato.

Múltiplos usos na limpeza

Com essa receita, você terá em mãos um produto caseiro que une o poder desinfetante do álcool com o aroma cítrico e doce característico da mexerica. É uma solução multiuso perfeita para a hora de realizar a faxina completa.

O álcool é um solvente extremamente útil e eficaz para remover gordura leve de diversas superfícies, como vidros e espelhos, sem deixar aquelas manchas indesejadas. Além disso, a mistura deixa um cheiro muito agradável.

Graças à união dos óleos cítricos com a ação antibacteriana do álcool, essa solução é ideal para limpar superfícies que são usadas com muita frequência. Utilize-a em maçanetas, mesas de centro e bancadas da cozinha.

Como a fruta tem um cheiro bastante particular, a solução também pode ser usada de maneira excelente como um aromatizador de ambientes totalmente natural e livre de químicos pesados. Basta borrifar no ar.

Por último, o forte aroma cítrico da mexerica faz com que essa mistura funcione como um repelente de insetos natural. Ela é eficiente para afastar formigas e mosquitos sem a necessidade de produtos industrializados.