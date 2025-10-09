DE LUXO

A academia que Leo Santana treina? Body Tech tem piscina olímpica e mensalidade pode passar de R$ 1000

Academia fica localizada no Shopping da Bahia e já teve diversas atividades com a participação de Leo Santana

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:08

Academia fica no Shopping da Bahia Crédito: Reprodução | Body Tech

Alguns conhecem como ‘a academia que Leo Santa treina”, já outros como ‘aquela que fica no Iguatemi’, ou seria Shopping da Bahia? O fato é que a academia Body Tech, que tem uma das mensalidades mais caras de Salvador, também aceita Gympass, agora Wheel Hub, tem uma piscina olímpica e outros detalhes que poucos sabem.

Primeiro, a localização. É normal encontrar pessoas que residem em Salvador, mas não sabem, de fato, onde a academia fica dentro do Shopping da Bahia. A Bodytech fica no 3 piso do Shopping da Bahia, ao final da famosa ‘Alameda das Grifes’, onde ficam as lojas de alto padrão do shopping popular de Salvador.

Para encontrá-la, basta se dirigir próximo ao estacionamento D5, onde normalmente as pessoas costumam ter acesso. Vai que não é possível encontrar Leo Santana lá? E por falar nisso, o cantor treina mesmo na academia?

Volta e meia, o gigante, como é conhecido o cantor baiano, é visto na academia. Leo Santana já treinou na academia, e foi flagrado dançando com alunos e interagindo com fãs. Inclusive, uma das alunas da academia já publicou diversas fotos ao lado do artista nas redes sociais.

No entanto, não é sempre que ele está por lá, já que mora em Alphaville. O artista apenas já fez algumas ativações e parcerias no centro de treinamento, como quando participou de uma aula de FitDance. Inclusive, em março de 2024, ele compartilhou em seus stories um treino de peso mostrando sua força ao levantar 100 kg no supino.

A BodyTech tem uma piscina olímpica além de Spa Urbano, com massagem, ventosaterapia, pedras quentes e outras atividades de bem-estar. E claro que treinar em uma das academia mais cobiçadas do Brasil não é nada barato.