Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A academia que Leo Santana treina? Body Tech tem piscina olímpica e mensalidade pode passar de R$ 1000

Academia fica localizada no Shopping da Bahia e já teve diversas atividades com a participação de Leo Santana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:08

Academia fica no Shopping da Bahia
Academia fica no Shopping da Bahia Crédito: Reprodução | Body Tech

Alguns conhecem como ‘a academia que Leo Santa treina”, já outros como ‘aquela que fica no Iguatemi’, ou seria Shopping da Bahia? O fato é que a academia Body Tech, que tem uma das mensalidades mais caras de Salvador, também aceita Gympass, agora Wheel Hub, tem uma piscina olímpica e outros detalhes que poucos sabem.

Body Tech

Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Body Tech por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Imagem - Lore Improta revela vício de Léo Santana por perfumes: ‘É uma loja’; veja coleção

Lore Improta revela vício de Léo Santana por perfumes: ‘É uma loja’; veja coleção

Imagem - Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

Primeiro, a localização. É normal encontrar pessoas que residem em Salvador, mas não sabem, de fato, onde a academia fica dentro do Shopping da Bahia. A Bodytech fica no 3 piso do Shopping da Bahia, ao final da famosa ‘Alameda das Grifes’, onde ficam as lojas de alto padrão do shopping popular de Salvador.

Para encontrá-la, basta se dirigir próximo ao estacionamento D5, onde normalmente as pessoas costumam ter acesso. Vai que não é possível encontrar Leo Santana lá? E por falar nisso, o cantor treina mesmo na academia?

Léo Santana

Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
1 de 7
Léo Santana por Léo Santana

Volta e meia, o gigante, como é conhecido o cantor baiano, é visto na academia. Leo Santana já treinou na academia, e foi flagrado dançando com alunos e interagindo com fãs. Inclusive, uma das alunas da academia já publicou diversas fotos ao lado do artista nas redes sociais.

No entanto, não é sempre que ele está por lá, já que mora em Alphaville. O artista apenas já fez algumas ativações e parcerias no centro de treinamento, como quando participou de uma aula de FitDance. Inclusive, em março de 2024, ele compartilhou em seus stories um treino de peso mostrando sua força ao levantar 100 kg no supino.

A BodyTech tem uma piscina olímpica além de Spa Urbano, com massagem, ventosaterapia, pedras quentes e outras atividades de bem-estar. E claro que treinar em uma das academia mais cobiçadas do Brasil não é nada barato.

A unidade do Shopping da Bahia tem planos que vão de R$ 200 até mais de R$ 1000. No entanto, a academia aceita Well Hub a partir do plano Silver, com restrição para apenas estudantes de 15 a 25 anos, no horário das 9h às 17h. No entanto, o plano não dá acesso à outras atividades como natação e boxe, por exemplo.

Leia mais

Imagem - Veja como a alimentação ajuda na construção dos músculos

Veja como a alimentação ajuda na construção dos músculos

Imagem - 10 principais tipos de personalidades de cachorro

10 principais tipos de personalidades de cachorro

Imagem - 6 receitas vegetarianas práticas para o jantar

6 receitas vegetarianas práticas para o jantar

Mais recentes

Imagem - Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile da grife em Paris

Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile da grife em Paris
Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
Imagem - Jornalista Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre luto pela perda da mãe

Jornalista Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre luto pela perda da mãe

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
01

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'
03

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
04

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia