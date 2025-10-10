HORÓSCOPO DO AMOR

Signos vão sentir um forte impacto nos relacionamentos nesta sexta-feira (10 de outubro); veja as previsões

Energias favorecem conexões duradouras, sinceras e cheias de afeto

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 02:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Lua entra em Gêmeos nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, trazendo uma energia de curiosidade, comunicação e troca de ideias. Com Vênus em Virgem, o dia favorece relacionamentos baseados em atenção, cuidado e sinceridade. É um momento propício para fortalecer laços por meio de conversas significativas e gestos atentos. Veja a previsão do "The Daily Jagran".

Áries: A Lua em Gêmeos estimula sua mente, tornando o dia ideal para expressar seus sentimentos de forma clara e honesta. Vênus em Virgem traz sensibilidade e delicadeza ao relacionamento. Este é um momento perfeito para reforçar o vínculo através de conversas profundas e gestos de cuidado.

Touro: A energia lunar favorece sua comunicação e sua abertura emocional. Vênus em Virgem intensifica seu charme e capacidade de nutrir a relação. Hoje é um bom dia para explorar novas formas de conexão e fortalecer a intimidade, valorizando pequenos gestos que trazem segurança.

Gêmeos: Com a Lua em seu signo, seu magnetismo natural está elevado. Vênus em Virgem incentiva a expressar carinho com atenção aos detalhes. É hora de abrir seu coração, criar diálogos sinceros e investir em experiências que tragam estabilidade emocional.

Câncer: A Lua em Gêmeos estimula a troca e a curiosidade emocional. Vênus em Virgem favorece a comunicação cuidadosa. Este é um dia para abrir espaço ao diálogo, aprofundar conversas e fortalecer vínculos com atenção e ternura.

Leão: Hoje, a Lua em Gêmeos desperta sua vontade de se expressar no amor. Vênus em Virgem destaca sua sensibilidade e atenção ao outro. Aproveite este momento para investir em diálogos autênticos e gestos que mostrem seu compromisso.

Virgem: A Lua em Gêmeos traz leveza às suas relações, enquanto Vênus em seu signo fortalece sua capacidade de expressar cuidado e atenção. É um dia para nutrir o amor por meio de gestos práticos, conversas sinceras e dedicação.

Libra: A energia lunar incentiva a comunicação aberta. Vênus em Virgem promove equilíbrio e cuidado. Hoje, suas relações se beneficiam de momentos de conversa genuína, compreensão e carinho. Invista na troca de ideias e no reforço dos laços afetivos.

Escorpião: A Lua em Gêmeos amplia sua sensibilidade e desejo de conexão. Vênus em Virgem favorece a expressão cuidadosa do amor. Este é um momento para aprofundar laços por meio da comunicação e da atenção às necessidades do outro.

Sagitário: A Lua em Gêmeos ativa sua curiosidade emocional. Vênus em Virgem incentiva a estabilidade e cuidado nas relações. Hoje é um bom dia para dialogar, alinhar expectativas e fortalecer vínculos com atenção e respeito.

Capricórnio: A Lua em Gêmeos traz leveza às interações, incentivando a expressão dos sentimentos. Vênus em Virgem reforça sua capacidade de nutrir relações com dedicação. Invista em conversas sinceras e gestos que transmitam segurança e cuidado.

Aquário: Hoje a Lua em Gêmeos abre espaço para diálogos mais profundos. Vênus em Virgem favorece o carinho atencioso. Aproveite para fortalecer relações com comunicação clara, paciência e gestos de consideração.

Peixes: A Lua em Gêmeos favorece o diálogo e a troca de ideias. Vênus em Virgem reforça sua sensibilidade. Este é um bom dia para nutrir relações com conversas sinceras, atenção ao outro e gestos delicados.