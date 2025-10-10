Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Signos vão sentir um forte impacto nos relacionamentos nesta sexta-feira (10 de outubro); veja as previsões

Energias favorecem conexões duradouras, sinceras e cheias de afeto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 02:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Lua entra em Gêmeos nesta sexta-feira, 10 de outubro de 2025, trazendo uma energia de curiosidade, comunicação e troca de ideias. Com Vênus em Virgem, o dia favorece relacionamentos baseados em atenção, cuidado e sinceridade. É um momento propício para fortalecer laços por meio de conversas significativas e gestos atentos. Veja a previsão do "The Daily Jagran".

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries: A Lua em Gêmeos estimula sua mente, tornando o dia ideal para expressar seus sentimentos de forma clara e honesta. Vênus em Virgem traz sensibilidade e delicadeza ao relacionamento. Este é um momento perfeito para reforçar o vínculo através de conversas profundas e gestos de cuidado.

Touro: A energia lunar favorece sua comunicação e sua abertura emocional. Vênus em Virgem intensifica seu charme e capacidade de nutrir a relação. Hoje é um bom dia para explorar novas formas de conexão e fortalecer a intimidade, valorizando pequenos gestos que trazem segurança.

Gêmeos: Com a Lua em seu signo, seu magnetismo natural está elevado. Vênus em Virgem incentiva a expressar carinho com atenção aos detalhes. É hora de abrir seu coração, criar diálogos sinceros e investir em experiências que tragam estabilidade emocional.

Câncer: A Lua em Gêmeos estimula a troca e a curiosidade emocional. Vênus em Virgem favorece a comunicação cuidadosa. Este é um dia para abrir espaço ao diálogo, aprofundar conversas e fortalecer vínculos com atenção e ternura.

Leia mais

Imagem - 4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

4 signos vão viver uma reconciliação inesperada em outubro

Imagem - Dinheiro em risco: Touro, Leão e Peixes correm risco de perdas financeiras em outubro

Dinheiro em risco: Touro, Leão e Peixes correm risco de perdas financeiras em outubro

Imagem - Reviravoltas no amor: 5 signos vão viver fortes emoções até o fim da semana

Reviravoltas no amor: 5 signos vão viver fortes emoções até o fim da semana

Leão: Hoje, a Lua em Gêmeos desperta sua vontade de se expressar no amor. Vênus em Virgem destaca sua sensibilidade e atenção ao outro. Aproveite este momento para investir em diálogos autênticos e gestos que mostrem seu compromisso.

Virgem: A Lua em Gêmeos traz leveza às suas relações, enquanto Vênus em seu signo fortalece sua capacidade de expressar cuidado e atenção. É um dia para nutrir o amor por meio de gestos práticos, conversas sinceras e dedicação.

Libra: A energia lunar incentiva a comunicação aberta. Vênus em Virgem promove equilíbrio e cuidado. Hoje, suas relações se beneficiam de momentos de conversa genuína, compreensão e carinho. Invista na troca de ideias e no reforço dos laços afetivos.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Escorpião: A Lua em Gêmeos amplia sua sensibilidade e desejo de conexão. Vênus em Virgem favorece a expressão cuidadosa do amor. Este é um momento para aprofundar laços por meio da comunicação e da atenção às necessidades do outro.

Sagitário: A Lua em Gêmeos ativa sua curiosidade emocional. Vênus em Virgem incentiva a estabilidade e cuidado nas relações. Hoje é um bom dia para dialogar, alinhar expectativas e fortalecer vínculos com atenção e respeito.

Capricórnio: A Lua em Gêmeos traz leveza às interações, incentivando a expressão dos sentimentos. Vênus em Virgem reforça sua capacidade de nutrir relações com dedicação. Invista em conversas sinceras e gestos que transmitam segurança e cuidado.

Aquário: Hoje a Lua em Gêmeos abre espaço para diálogos mais profundos. Vênus em Virgem favorece o carinho atencioso. Aproveite para fortalecer relações com comunicação clara, paciência e gestos de consideração.

Peixes: A Lua em Gêmeos favorece o diálogo e a troca de ideias. Vênus em Virgem reforça sua sensibilidade. Este é um bom dia para nutrir relações com conversas sinceras, atenção ao outro e gestos delicados.

Características dos signos Ascendentes

Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
Características dos signos Ascendentes por Reprodução
1 de 4
Características dos signos Ascendentes por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Dia de decisões firmes e recomeços: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta sexta, 10 de outubro

Dia de decisões firmes e recomeços: veja a carta, recado e dica dos 12 signos no tarot desta sexta, 10 de outubro
Imagem - Guilherme Boury é eliminado na terceira Roça de 'A Fazenda 17'

Guilherme Boury é eliminado na terceira Roça de 'A Fazenda 17'
Imagem - Dia 10/10 marca novo ciclo para os 12 signos; veja os recados e dicas para não perder 'virada de chave'

Dia 10/10 marca novo ciclo para os 12 signos; veja os recados e dicas para não perder 'virada de chave'

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
02

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Compositor baiano denuncia violação de direitos autorais por Xanddy Harmonia
03

Compositor baiano denuncia violação de direitos autorais por Xanddy Harmonia

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
04

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia