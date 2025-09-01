Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:38
Um dos camarotes mais desejados da folia momesca, o Camarote Salvador confirmou Léo Santana em 2026. O ‘gigante’ se apresenta no dia 13 de fevereiro no Palco Praia.
Léo Santana
O camarote promete uma noite inesquecível para a sexta-feira da folia momesca, ao som de “Contatinho”, “Desliza”, “Zona de Perigo”, “Perna Bamba” e “Posturado e Calmo”. O cantor volta ao camarote com mais uma apresentação, que promete agitar o público.
Segundo o cantor, o Camarote Salvador “já se consagrou como um dos mais especiais e fico muito feliz em poder, mais um ano, colocar todo mundo para meter muita dança”.
Léo Santana completa 20 anos de carreira neste ano e soma sucessos que se tornaram trilha de muitos Carnavais, chegando a atingir o topo do Spotify Brasil como “Zona de Perigo”, no Carnaval de 2023.
O artista já fez hits ao lado de nomes como Anitta, Thiaguinho, Marília Mendonça, Melody e Luísa Sonza. Leo transformou sua identidade em sinônimo de energia, swing e alegria, tornando-se um dos ícones da música baiana.