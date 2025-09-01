Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Salvador confirma Léo Santana no Carnaval de 2026; veja data

Cantor de pagode está entre um dos nomes da grade de atrações do camarote

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:38

Léo Santana
Léo Santana Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Um dos camarotes mais desejados da folia momesca, o Camarote Salvador confirmou Léo Santana em 2026. O ‘gigante’ se apresenta no dia 13 de fevereiro no Palco Praia.

Léo Santana

Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
1 de 7
Léo Santana por Léo Santana

Leia mais

Imagem - Lore Improta revela vício de Léo Santana por perfumes: ‘É uma loja’; veja coleção

Lore Improta revela vício de Léo Santana por perfumes: ‘É uma loja’; veja coleção

Imagem - Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

Participante baiano do ‘Estrela da Casa’ revela curiosidade de Léo Santana: ‘Sou fã de um negão’

Imagem - VÍDEO: Leo Santana e Lore Improta surgem dançando em restaurante na Itália

VÍDEO: Leo Santana e Lore Improta surgem dançando em restaurante na Itália

O camarote promete uma noite inesquecível para a sexta-feira da folia momesca, ao som de “Contatinho”, “Desliza”, “Zona de Perigo”, “Perna Bamba” e “Posturado e Calmo”. O cantor volta ao camarote com mais uma apresentação, que promete agitar o público.

Segundo o cantor, o Camarote Salvador “já se consagrou como um dos mais especiais e fico muito feliz em poder, mais um ano, colocar todo mundo para meter muita dança”.

Léo Santana completa 20 anos de carreira neste ano e soma sucessos que se tornaram trilha de muitos Carnavais, chegando a atingir o topo do Spotify Brasil como “Zona de Perigo”, no Carnaval de 2023.

O artista já fez hits ao lado de nomes como Anitta, Thiaguinho, Marília Mendonça, Melody e Luísa Sonza. Leo transformou sua identidade em sinônimo de energia, swing e alegria, tornando-se um dos ícones da música baiana.

Leia mais

Imagem - Aprenda 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos

Aprenda 5 orações para afastar o mal e abrir caminhos

Imagem - Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde

Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde

Imagem - Conheça 10 nomes para cachorros tranquilos

Conheça 10 nomes para cachorros tranquilos

Mais recentes

Imagem - Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Será a assassina? Personagem deve matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Imagem - Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo
Imagem - ‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua