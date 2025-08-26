FÉRIAS FORA DE ÉPOCA

VÍDEO: Leo Santana e Lore Improta surgem dançando em restaurante na Itália

Cantor e dançarina estão em Capri aproveitando dias de descanso

Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:03

Leo Santana e Lore Improta em restaurante na Itália Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta estão aproveitando dias de descanso mais do que especiais na ilha de Capri, na Itália. Desde segunda-feira (25), as redes do casal estão cheias de fotos românticos curtindo o paraíso europeu, mas nesta terça-feira (26) uma cena especial chamou a atenção dos fãs. Leo e Lore levaram o molho da Bahia para um restaurante na cidade italiana e surgiram dançando no meio do salão.

De acordo com o Alô Alô Bahia, os pombinhos estão hospedados no Hospedados no icônico Grand Hotel Quisisana, um dos mais prestigiados da ilha, já o jantar animado foi no Villa Verde, restaurante badalado entre celebridades e turistas de luxo. Ao levantarem para dançar no local eles arrancaram aplausos de quem estava no local.

Leo Santana e Lore Improta em Capri (Itália) 1 de 20

“Deixe eles bem deslizantes no modo férias! Com minha neni diretamente da Itália… nossa vibe, né?!", escreveu o cantor conhecido como Gigante ou "GG", em publicação. A música que o casal aparece dançando é "Desliza", de Léo Santana com a artista Melody.