VÍDEO: Leo Santana e Lore Improta surgem dançando em restaurante na Itália

Cantor e dançarina estão em Capri aproveitando dias de descanso

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 22:03

Leo Santana e Lore Improta em restaurante na Itália
Leo Santana e Lore Improta em restaurante na Itália Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta estão aproveitando dias de descanso mais do que especiais na ilha de Capri, na Itália. Desde segunda-feira (25), as redes do casal estão cheias de fotos românticos curtindo o paraíso europeu, mas nesta terça-feira (26) uma cena especial chamou a atenção dos fãs. Leo e Lore levaram o molho da Bahia para um restaurante na cidade italiana e surgiram dançando no meio do salão.

De acordo com o Alô Alô Bahia, os pombinhos estão hospedados no Hospedados no icônico Grand Hotel Quisisana, um dos mais prestigiados da ilha, já o jantar animado foi no Villa Verde, restaurante badalado entre celebridades e turistas de luxo. Ao levantarem para dançar no local eles arrancaram aplausos de quem estava no local. 

Leo Santana e Lore Improta em Capri (Itália)

Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução
1 de 20
Leo e Lore em Capri, na Itália por Reprodução

“Deixe eles bem deslizantes no modo férias! Com minha neni diretamente da Itália… nossa vibe, né?!", escreveu o cantor conhecido como Gigante ou "GG", em publicação. A música que o casal aparece dançando é "Desliza", de Léo Santana com a artista Melody.

Veja vídeo:

