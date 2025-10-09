Acesse sua conta
Jornalista Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre luto pela perda da mãe

Em fevereiro deste ano, a mãe da comunicadora esportiva morreu de câncer

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:32

Bárbara Coelho decidiu trocar a Globo pelo Cazé TV
Bárbara Coelho decidiu trocar a Globo pelo Cazé TV Crédito: Reprodução

jornalista esportiva Bárbara Coelho se abriu pela primeira vez sobre o processo de luto diário que tem vivido após perder a mãe, Maria Inês Pandolffi Coelho, que morreu de câncer em fevereiro desde ano. Em entrevista ao programa "Olho no Olho", da Folha de S. Paulo, Bárbara afirmou que lida com uma dor diária e muita saudade.

"Eu estou bem, mas é uma perda muito significativa por questões obvias. É um cordão umbilical que é rompido, então eu lido com essa dor diariamente. As pessoas acham que o luto é sentar, chorar e não sair mas de casa; tem gente que vive o luto dessa forma, mas aí eu  acho que já é uma coisa mais para depressão", começou falando. 

Bárbara Coelho

Bárbara Coelho por Divulgação/Instagram
Bárbara Coelho  por João Miguel Júnior/Globo
Bárbara Coelho decidiu trocar a Globo pelo Cazé TV por Reprodução
1 de 3
Bárbara Coelho por Divulgação/Instagram

"Graças a Deus, não vivo o luto dessa forma, mas eu tenho dias muito difíceis porque eu penso nela com muita saudade. Minha mãe era uma grande fã, sempre foi muito presente, ela assistia absolutamente tudo. [...] Eu sinto muito falta desse olhar de admiração e tento me conectar com ela através da minha espiritualidade. Então, eu tenho dias que eu preciso ficar mais quieta tem dias que eu choro, que eu penso assim: nunca mais eu vou comer a moqueca da minha mãe", destacou Bárbara.

A comunicadora esportiva ainda contou que a mãe chegou a se despedir dela, uma semana antes de partir. "Foi um ano desde que a gente descobriu que era grave até ela morrer. Nós cuidamos dela com todo o carinho e amor que a gente podia, infelizmente a gente não controla e não pude fazer diferente para ela estar aqui. Uma semana antes ela se despediu de mim: 'filha, eu não tenho escolha, mas eu tenho que te deixar, meu tempo está acabando mas eu espero que você se mantenha assim, feliz, corajosa firme que eu vou estar te abençoando que eu onde eu estiver'", relatou. 

"Ainda vai demorar um tempo pra entender a vida sem ela", concluiu no programa. 

Novos horizontes

Durante o cuidado com a mãe em meio a luta de um ano contra o câncer, Bárbara negociava uma mudança na área profissional. Em março, pouco mais de uma semana depois da perda da mãe, a então apresentadora da "Esporte Espetacular" resolveu trocar a Globo pela CazéTV, se tornando um dos principais nomes do canal na cobertura esportiva.

"Fui muito feliz nestes 12 anos de Globo. Tive um grande amadurecimento profissional. Mas notei que tinha chegado em um teto. E isso precisa ser tratado com naturalidade [...] Era uma proposta para ser um híbrido de comentarista e apresentadora. A proposta me entusiasmou. Me trouxeram uma porta para que eu buscasse o meu lugar, para procurar outras coisas. Eu sou muito intensa. Se mexeu comigo, eu vou sem olhar para atrás", disse, ainda durante o episódio. 

