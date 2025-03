DE MUDANÇA

Apresentadora pede demissão da Globo após 12 anos e acerta com a Cazé TV; veja detalhes

Jornalista será reforço do canal de streaming no Campeonato Brasileiro

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de março de 2025 às 10:50

Casimiro Miguel, fundador da CazéTV Crédito: Divulgação

A apresentadora Bárbara Coelho pediu demissão da Globo na última terça-feira (11), após 12 anos de emissora. Mas ela não deve ficar longe do esporte por muito tempo: a jornalista tem negociações avançadas com a Cazé TV, projeto do streamer Casimiro Miguel com a empresa Livemode. As informações são da F5, da Folha de S.Paulo.>

Bárbara teria ficado insatisfeita com mudanças na estrutura da emissora. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ela ficou incomodada por ter que trocar o Esporte Espetacular, do qual passou pouco mais de seis anos na apresentação, para integrar o casting de um novo programa do SporTV nas noites de domingo, ao lado do recém-contratado Denílson e de André Rizek.>

Agora, a jornalista deve reforçar a cobertura do Campeonato Brasileiro na Cazé TV. O contrato deve ser fechado nos próximos dias. Ainda de acordo com a F5, ela também pretende tocar projetos pessoais que já têm, além de realizar eventos corporativos, algo que cresceu em sua agenda nos últimos anos.>