DE SAÍDA?

Apresentadora deve deixar a Globo após insatisfação envolvendo Denílson

Bárbara Coelho estaria incomodada por mudança na estrutura dos programas esportivos

A apresentadora Bárbara Coelho está de saída da Globo, após 12 anos de casa. A jornalista, que foi contratada pelo Sportv em 2013, teria ficado insatisfeita com mudanças na estrutura dos programas esportivos da emissora. As informações são do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.>