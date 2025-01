NÃO QUIS

Ídolo do Vitória recusa proposta de Renata Fan para substituir Denílson na Band

Ex-atacante trocou a emissora pela Rede Globo

De acordo com o portal F5, da Folha de S.Paulo, o baiano não tem o interesse de deixar o atual contrato com a Rádio Jovem Pan. Revelado pelo Vitória e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Vampeta é um dos destaques das transmissões esportivas do veículo e tem uma boa relação com a atual empresa.>