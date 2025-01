TORCEDOR TRICOLOR

Gilberto Gil pede para Everton Ribeiro autografar camisa do Bahia: 'Que honra'

Encontro aconteceu durante o Baile da Aclamação, na última terça-feira (28)

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 13:02

Everton e Gil durante o Baile da Aclamação Crédito: Reprodução/Instagram

Torcedor do Bahia, Gilberto Gil ganhou um presente especial: uma camisa do Esquadrão autografada ao vivo pelo capitão do time, Everton Ribeiro. O encontro entre os dois aconteceu durante o Baile da Aclamação, que aconteceu na noite de terça-feira (28), na Pupileira, e teve o artista como homenageado.>

O vídeo do momento foi publicado por Everton nas redes sociais. "Noite da aclamação em homenagem ao nosso tricolor querido @gilbertogil. Que honra presentear esse ícone da nossa cultura brasileira", escreveu o jogador, no post compartilhado com o Bahia no Instagram.>

Após a assinatura da dedicatória, os dois trocaram um abraço e palavras de carinho. "É um prazer, viu? 'Prazerzão' te conhecer", disse o camisa 10 do Bahia. "Obrigado, querido. Boa sorte aqui, que você seja feliz", respondeu Gil.>

A festa de gala beneficente foi promovida pelo casal Lore Improta e Léo Santana, e os valores arrecadados com as doações dos convidados serão destinados às Obras Sociais Irmã Dulce.>