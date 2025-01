CELEBRAÇÃO

Gilberto Gil é homenageado no Baile da Aclamação de Léo Santana e Lore Improta

Evento beneficente acontece na noite desta terça-feira (28), na Pupileira

A festa de gala beneficente é promovida pelo casal Lore Improta e Léo Santana, e os valores arrecadados com as doações dos convidados serão destinados às Obras Sociais Irmã Dulce. >

Ao ser lembrado da sua turnê, a última da sua carreira, Gil afirmou que é um "sinal do tempo". "O tempo passou, eu já vou fazer 83 anos esse ano. São muitos anos, cinquenta e tantos anos já de atividade artística e de todos os derivados dessa atividade no mundo da vida política. Então, é natural. As coisas acabam acontecendo por isso, pela acumulação natural com o passar de tempo", falou. >