Saiba o que Gilberto Gil tem escutado nas plataformas digitais

A lenda da MPB revelou o que escutado através de uma postagem no Instagram

Vitor Rocha

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 20:32

Gilberto Gil Crédito: Niclas Weber

O cantor e compositor Gilberto Gil, que acumula diversos sucessos que marcaram a história da música brasileira, mostrou nesta sexta-feira (24) quais são os seus artistas e canções queridinhos do momento. Entre as produções que têm conquistado a atenção do artista baiano, estão o álbum “Doc.Coadjuvista”, de Bem Gil, e o “Ìyá Àgbà Ṣiré – O poder do sagrado feminino”, do grupo OFÁ. >

“Apesar de preferir o violão, Gilberto Gil de vez em quando é flagrado por Flora Gil navegando nas redes…As escolhas da vez foram os álbuns: “Doc.Coadjuvista”, lançamento do filho Bem Gil, e “Ìyá Àgbà Ṣiré – O poder do sagrado feminino”, do Grupo OFÁ, vale a pena ouvir nas plataformas digitais”, diz a legenda da publicação.>

“Ìyá Àgbà Ṣiré – O poder do sagrado feminino” é o mais recente trabalho do grupo Ofá, formado por Luciana Baraúna, Yomar Asogba e Iuri Passos, integrantes do Terreiro do Gantois. A obra traz como referência principal a música de matriz africana com arranjos e elementos da música contemporânea e celebra a energia, a força e a representação das mães ancestrais e do feminino sagrado nas religiões de matriz africana.>

Já “Doc.Coadjuvista” reúne oito canções autorais do cantor, compositor e produtor Bem Gil, filho de Gilberto Gil. O álbum foi lançado em janeiro deste ano, como um reflexo dos processos colaborativos que guiaram Bem ao longo dos seus 20 anos de carreira, e conta com nomes como Domênico Lancellotti, Bruno Di Lullo, Aquiles e Everson Morais, Mãeana e Tainá Machado, além de participações instrumentais de Cláudio Andrade ao lado da Joana Queiroz. >