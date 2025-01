MOBILIDADE URBANA

Linhas interrompidas por integração com metrô serão reativadas em Salvador

A medida visa atender algumas reivindicações de usuários do serviço e reavaliar a rede de transporte da cidade

Linhas de ônibus que haviam sido suspensas nos últimos anos serão reativadas na capital baiana, conforme anúncio da Secretaria de Mobilidade (Semob) nesta sexta-feira (24). A medida visa atender algumas reivindicações de usuários do serviço e reavaliar a rede de transporte da cidade. Os itinerários haviam sido interrompidos por conta da integração com o metrô. >

A partir desta segunda-feira (27), a linha 1645 - Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba terá uma parcela do seu percurso retomado com a ampliação da linha 1674-01 - Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper. Agora, o trajeto, que conta com dois horários pela manhã, terá quatro horários por turno. Os horários serão: 04h30, 05h00, 05h30, 06h00, 11h10, 11h40, 12h10, 12h40, 16h20, 16h50, 17h20 e 17h50.>