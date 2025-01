LUTO

'Morremos com ele', diz mãe de menino 'comido' por bactéria

Ao questionar se menino não deveria tomar antibiótico, mulher foi chamada de 'ansiosa' por médica

Acompanhada do marido e pai do menino, Fábio Brandão, 43, ela fala sobre a suposta negligência médica no atendimento do adolescente, no Hospital Brasília, e diz que não vai conseguir se recuperar da perda do seu único filho. “Nós morremos com a partida do nosso filho. A gente está aqui só sobrevivendo. Que nenhum pai passe pela dor que nós passamos porque agora isso é eterno até a gente morrer. E que nenhuma criança passe pelo que meu filho passou”, declara em entrevista à coluna Grande Angular, do Metrópoles. “Foi tudo muito traumático para a gente, ainda mais sabendo que a morte poderia ter sido evitada”, lamentou a mãe.>