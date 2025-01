LUTO

'Traumático', desabafa mãe de menino que morreu 'comido' por bactéria

Genilva Brandão reclama da demora no atendimento e e diz que morte poderia ter sido evitada

A mãe do jovem que morreu com o corpo necrosado por causa de uma infecção bacteriana no Distrito Federal denunciou o hospital e disse que a morte do filho poderia ter sido evitada. Miguel Fernandes Brandão, de 13 anos, esteve internado por 26 dias e morreu em 9 de novembro, mas a família segue denunciando o caso e chegou a abrir uma queixa contra o Hospital Brasília por negligência médica. A polícia investiga a denúncia. >

Miguel Fernandes começou a apresentar sintomas como febre , coriza e espirros no início de outubro de 2024, inicialmente tratados como rinite alérgica. Após a piora do quadro, ele foi levado ao Hospital Brasília em 14 de outubro, onde exames descartaram influenza e covid-19. >

A situação de Miguel piorou rapidamente, e ele foi transferido para a UTI após ser diagnosticado com infecção por streptococcus pyogenes e influenza A. A infecção causou sérios danos, incluindo necrose de tecidos, que exigiram raspagem. A condição de Miguel piorou com o tempo, levando a falência renal e cerebral, e ele foi submetido a procedimentos invasivos, como traqueostomia e hemodiálise. Miguel morreu na madrugada de 9 de novembro, em decorrência de choque séptico e falência múltipla dos órgãos.>

No dia 18 de outubro, enquanto ainda estava no hospital, a mãe impediu a administração de medicamentos como o Tylenol, alegando que Miguel estava com dor no estômago e mostrando desconfiança da conduta médica. Poucas horas depois, o quadro de Miguel se agravou, e ele entrou em choque séptico, apresentando manchas roxas no corpo, o que indicava uma deterioração rápida e grave de sua saúde.>